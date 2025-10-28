Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác tại Malaysia dự ASEAN 47

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 đã khẳng định được vị trí đặc biệt trong chính sách của các nước ASEAN và của các đối tác lớn, các nước lớn trên thế giới.

Tối 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Kuala Lumpur, Malaysia về Hà Nội.

Ngoài sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao của các nước ASEAN, còn có sự tham gia của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các lãnh đạo, các đối tác lớn như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Nam Phi, Tổng thống Brazil; lãnh đạo các nước như Úc, Niu Di Lân... cho thấy vị trí của ASEAN và sự coi trọng đối với ASEAN.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả vào gần 20 hoạt động đa phương trong khuôn khổ hội nghị, chia sẻ nhiều định hướng quan trọng định hình tương lai của ASEAN.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các đối tác cũng được thúc đẩy thực chất thông qua hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương.

Các đóng góp, đề xuất và sáng kiến của Việt Nam tập trung thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và bền vững, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết phát triển quốc gia với phát triển khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Kuala Lumpur, Malaysia

Qua đó, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.