Ngôi sao Việt kiều phản lưới, đá hỏng luân lưu, CAHN bị loại khỏi Cúp Quốc gia

CAHN 2-2 Thể Công Văn Đô 32' 45' Quang Vinh (phản lưới) Mauk 77' 90+4' Lucao

Highlight CAHN 2-2 Thể Công (luân lưu: 3-4)

Câu lạc bộ Công an Hà Nội 2 lần vượt lên trong trận đấu với Thể Công Viettel ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking không giữ được thế dẫn bàn, để đối thủ gỡ hòa 2 lần. Hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu.

Cao Quang Vinh Pendant trải qua trận đấu đáng quên. Tuyển thủ Việt Nam bất cẩn chạm bóng phản lưới giúp Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1. Trong loạt luân lưu, cũng chính hậu vệ Việt kiều này là một trong 2 cầu thủ CAHN đá hỏng - bị thủ môn Nguyễn Văn Việt cản phá.

CLB Công an Hà Nội - đội đương kim vô địch - thua 3-4 trong loạt luân lưu và bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Thể Công giành quyền vào tứ kết gặp CLB Bắc Ninh.

CLB Công an Hà Nội trở thành cựu vương Cúp Quốc gia.

Đội hình CAHN đấu Thể Công

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Adou Minh, Thanh Long, Văn Đô, Stefan Mauk, Rogerio, Quang Hải, Quang Vinh, Đình Bắc, Leo Artur.

Thể Công: Văn Việt, Colonna, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Nhật Nam, Viết Tú, Wesley Nata, Trương Tiến Anh, Văn Tú, Văn Khang, Lucao.