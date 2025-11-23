Cập nhật tỷ số Hải Phòng vs Ninh Bình, vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026

(VTC News) -

Hải Phòng 0-0 Ninh Bình Tiếp tục cập nhật

Trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Ninh Bình thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 23/11 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Thông tin trận đấu

Trận Hải Phòng vs Ninh Bình là một trong 4 cặp đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra chiều tối 23/11. Đội thắng trên sân Lạch Tray gặp PVF CAND hoặc Hoàng Anh Gia Lai ở vòng tứ kết.

Trong giai đoạn đầu của mùa giải, 2 đội bóng từng gặp nhau ở vòng 5 V.League cũng trên sân Lạch Tray. Ninh Bình 2 lần vượt lên nhờ các bàn thắng của Nguyễn hoàng Đức và Geovane Magno. Tuy nhiên, Bicou Bissainthe và Nguyễn Hữu Nam giúp CLB Hải Phòng gỡ hòa.

CLB Hải Phòng đấu với Ninh Bình ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Cả 2 đội bóng đều có phong độ tốt trước khi bước vào kỳ nghỉ. Ninh Bình đứng đầu bảng xếp hạng V.League. Chuỗi bất bại kéo dài từ giải Hạng Nhất mùa trước của Hoàng Đức và đồng đội chưa dừng lại.

Điểm mạnh của Ninh Bình là chất lượng đội hình rất tốt và các ngôi sao thi đấu ổn định. Đội bóng của huấn luyện viên Gerald Albadalejo không trình diễn lối chơi tấn công dồn dập, áp đặt thế trận nhưng khả năng tận dụng cơ hội của họ quá tốt.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng có thể hài lòng với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V.League sau 11 vòng đấu. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chỉ thua 1 lần trong 5 trận đấu gần nhất. Họ sở hữu hàng công ghi bàn nhiều thứ hai tại V.League với 22 bàn thắng, trong đó Fred Friday và Joel Tagueu đóng góp 11 bàn.

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Ninh Bình trên kênh nào?

Trận đấu giữa Hải Phòng và Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptlay.vn) và các kênh HTV1, SCTV, MyTV, TV360.