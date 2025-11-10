Cập nhật tỷ số Nam Định vs Hà Nội, kết quả vòng 11 V.League 2025-2026

(VTC News) -

Nam Định 0-0 Hà Nội Chưa bắt đầu

Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội FC diễn ra lúc 18h ngày 10/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

*Tiếp tục cập nhật.

Đội hình Nam Định vs Hà Nội

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh (26), Lucas Alves (4), Đặng Văn Tới (5), Nguyễn Phong Hồng Duy (7), Caio Cesar (10), Nguyễn Tuấn Anh (11), Trần Văn Kiên (1), Trần Văn Đạt (19), Percy Tau (22), Tô Văn Vũ (28), Lý Công Hoàng Anh (88).

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn (1), Đỗ Duy Mạnh (2), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Nguyễn Văn Quyết (10), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Công Nhật (22), Luiz Fernando (80), Đỗ Hùng Dũng (88), Daniel Passira (99).

Đỗ Hoàng Hên gặp lại đội bóng cũ khi Hà Nội FC đấu với Nam Định.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 11)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 11 26/11 27 2 CAHN 8 16/5 20 3 Hải Phòng 11 22/14 20 4 Thể Công Viettel 10 16/8 19 5 CA TP.HCM 11 14/14 17 6 Hà Tĩnh 10 9/10 15 7 Hà Nội 10 17/14 14 8 Becamex TP.HCM 11 14/19 11 9 SLNA 11 11/15 10 10 Nam Định 9 9/13 9 11 Thanh Hóa 10 9/15 8 12 HAGL 10 6/13 8 13 PVF-CAND 11 12/22 8 14 Đà Nẵng 11 10/18 7

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 8/11 18h PVF CAND 2-2 Thể Công Viettel 9/11 17h Hoàng Anh Gia Lai 1-1 Thanh Hóa 9/11 18h Sông Lam Nghệ An 2-1 Becamex TP.HCM 9/11 18h Hải Phòng 3-1 Đà Nẵng 9/11 19h15 CA TP.HCM 3-4 Ninh Bình 10/11 18h Nam Định vs Hà Nội 10/11 19h15 CAHN vs Hà Tĩnh