Chủ tịch Đà Nẵng: 'Giao việc phải đi đôi với giao quyền và nguồn lực'

(VTC News) -

Ngày 10/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, ủy quyền trong quản lý nhà nước khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đây không chỉ là một hội nghị chuyên môn thuần túy, mà là sự kiện có ý nghĩa then chốt, mang tính đột phá nhằm khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong bối cảnh Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Q.N)

Theo Chủ tịch UBND thành phố, ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW xác định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền; phân định rõ nhiệm vụ của các cấp khi không tổ chức cấp huyện là nội dung tiên quyết, quyết định hiệu quả, sự vận hành thông suốt của chính quyền địa phương 2 cấp.

"Phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý nhà nước là chìa khóa để giải quyết bài toán tư duy quản lý cũ, chuyển từ cơ chế "xin – cho'" sang 'địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Để công tác phân cấp, ủy quyền thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ông Hùng đề nghị tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận để tìm ra các giải pháp nhằm triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phân cấp, ủy quyền trên địa bàn thành phố; đảm bảo thực hiện đồng bộ theo nguyên tắc “Giao việc phải đi đôi với giao quyền và nguồn lực”.

Báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và ủy quyền trong quản lý nhà nước, nhiều thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và quản lý ngân sách được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu đã chủ động hơn trong xử lý công việc thuộc thẩm quyền được giao, giảm đáng kể tình trạng chờ đợi hoặc xin ý kiến cấp trên.