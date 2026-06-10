Bác 70 tuổi đến điểm thi xin phép vắng mặt thay cháu đang đi nghĩa vụ quân sự

(VTC News) -

Chiều 10/6, Tại điểm thi Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, Hà Nội), trong khi các thí sinh có mặt để nghe phổ biến quy chế và hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện với mục đích đặc biệt. Ông Vinh (sinh năm 1956, trú tại Hà Nội) đến gặp cán bộ điểm thi để xin phép vắng mặt thay cho cháu ruột đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Do chưa được phép rời đơn vị trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh tự do sinh năm 2004 này không thể có mặt tại điểm thi theo quy định nên nhờ bác đến trình bày lý do với hội đồng coi thi.

Theo ông Vinh, sau khi làm đơn xin phép, đơn vị quân đội tạo điều kiện để cháu về tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, do nhiệm vụ đặc thù, cháu chỉ được nghỉ trong thời gian ngắn để dự thi.

Ông Vinh mang giấy tờ của cháu trai đến điểm thi xin phép vắng mặt.

“Hiện cháu chưa được ra khỏi doanh trại nên không thể đến làm thủ tục hôm nay. Tôi đến báo cáo với điểm thi về nguyên nhân vắng mặt để các thầy cô nắm được thông tin”, bác Vinh chia sẻ.

Hoàn tất việc xin phép tại điểm thi, người bác gần 70 tuổi lại tất bật lên Ba Vì để chờ đón cháu. Quãng đường di chuyển khoảng 50 km nhưng ông vẫn cố gắng sắp xếp để ngày mai cháu có mặt đúng giờ bước vào môn thi đầu tiên.

Đây là lần thứ hai cháu của ông Vinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nam thí sinh luôn trăn trở về việc hoàn thành chương trình phổ thông để có tấm bằng tốt nghiệp sau khi xuất ngũ.

“Cháu tâm sự với tôi rằng cố gắng thi đỗ tốt nghiệp để sau này thuận lợi hơn khi xin việc. Không có bằng tốt nghiệp THPT thì cơ hội việc làm cũng hạn chế hơn”, ông Vinh nói.

Dù được đơn vị tạo điều kiện, áp lực của kỳ thi vẫn khiến nam thí sinh không tránh khỏi căng thẳng. Gia đình vì thế luôn động viên để cháu giữ tâm lý ổn định, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Đại diện điểm thi Trường THCS Giảng Võ cho biết thí sinh này vẫn đủ điều kiện dự thi vào ngày mai. Các thủ tục cần thiết sẽ được hướng dẫn, bổ sung trước giờ làm bài theo quy chế.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần có mặt đúng thời gian quy định, mang theo căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu cùng giấy báo dự thi. Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày sinh, đối tượng hoặc khu vực ưu tiên, thí sinh cần báo ngay cho giám thị hoặc cán bộ tại điểm thi để được xử lý kịp thời.

Đối với trường hợp mất giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi để được xem xét giải quyết theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với ba buổi thi gồm Ngữ văn, Toán và bài thi tự chọn.

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán cùng 2 môn tự chọn trong số các môn học ở lớp 12 như Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ.

Với khoảng 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm 2025.