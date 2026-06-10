Cuộc gọi thay đổi số phận của cặp vợ chồng cùng mang gene tan máu bẩm sinh

(VTC News) -

Kết hôn năm 2018, vợ chồng chị Yến và anh Lò Văn Triệu ở Điện Biên mong sớm có con, nhưng gần hai năm trôi qua, tin vui vẫn chưa đến. Hai người liên tục tìm thuốc điều trị, dành dụm từng đồng cho hành trình tìm con trong khi cuộc sống chủ yếu dựa vào làm nông và buôn bán nhỏ.

Năm 2022, mang theo hy vọng cuối cùng, vợ chồng chị vượt hơn 400 km xuống Hà Nội thăm khám. Kết quả khiến cả hai thêm áp lực. Chị Yến mắc hội chứng buồng trứng đa nang, trong khi chồng có chất lượng tinh trùng suy giảm. Đặc biệt, bác sĩ phát hiện cả hai cùng mang gene bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Theo TS.BS Bùi Thị Phương Hoa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, khi cả bố và mẹ đều mang gene Thalassemia, nguy cơ truyền bệnh cho con rất cao nếu không có biện pháp can thiệp phù hợp.

"Với những trường hợp này, thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp xét nghiệm di truyền tiền làm tổ PGT-M giúp lựa chọn những phôi không mang bệnh trước khi chuyển vào tử cung, từ đó giảm nguy cơ di truyền sang thế hệ sau", bác sĩ Hoa cho biết.

Tuy nhiên, chi phí điều trị và sàng lọc phôi vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Sau nhiều đắn đo, vợ chồng chị Yến buộc phải tạm dừng hành trình tìm con để tiếp tục lao động, tích cóp tiền.

Gia đình chị Yến.

Khát vọng làm cha mẹ chưa bao giờ tắt, nhưng họ không biết phải chờ thêm bao lâu mới có thể quay lại.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2024 khi hai vợ chồng trở lại bệnh viện đúng dịp diễn ra chương trình hỗ trợ sinh sản miễn phí. Biết chương trình có hỗ trợ miễn phí xét nghiệm sàng lọc phôi mang bệnh lý di truyền cho các gia đình khó khăn, anh chị quyết định đăng ký. Ít ngày sau, gia đình nhận tin trở thành một trong những trường hợp được hỗ trợ.

"Khi nhận cuộc gọi thông báo được hỗ trợ, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Với chúng tôi, đó không chỉ là sự giúp đỡ về tài chính mà còn là nguồn động viên rất lớn để tiếp tục cố gắng", chị Yến nhớ lại.

Có cơ hội điều trị, hành trình tìm con được nối lại. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng ở đó. Lần chuyển phôi đầu tiên thất bại khiến cả hai suy sụp. Sau thời gian ổn định sức khỏe và tinh thần, chị tiếp tục chuyển phôi lần thứ hai. Quá mong ngóng, đến ngày thứ 8 sau chuyển phôi, chị quyết định thử thai.

Hai vạch hiện lên. "Lần đầu tiên sau 7 năm tôi nhìn thấy hai vạch. Tôi gọi điện báo cho chồng nhưng anh ấy không tin, phải gửi ảnh xác nhận mới tin là thật", chị kể.

Niềm vui ấy được nối dài khi thai kỳ diễn ra thuận lợi. Sau 38 tuần một ngày mang thai, bé Lò Ngọc Diệu An cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Đến nay, mỗi lần bế con trên tay, chị Yến vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhận cuộc gọi thông báo được hỗ trợ điều trị.

Tiếng khóc của bé Diệu An không chỉ khép lại hành trình 7 năm nhiều nước mắt của một gia đình vùng cao, mà còn mở ra hy vọng cho những cặp vợ chồng đang kiên trì đi tìm cơ hội làm cha mẹ.