Người phụ nữ cao chưa đến 1,4m mang thai sau hơn 1 thập kỷ tìm con

Niềm hạnh phúc vỡ òa đến với người phụ nữ 41 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội khi đang mang trong mình đứa con đầu lòng sau hơn một thập kỷ tìm con. Thai nhi hiện 26 tuần, phát triển tốt qua các lần siêu âm định kỳ và gia đình đang chờ ngày em bé chào đời.

Trường hợp của chị được các bác sĩ đánh giá đặc biệt, bởi chị có vóc dáng nhỏ bé, cao chưa đến 1,4 m và đã mãn kinh hơn 15 năm.

Khi đến thăm khám, chị được chẩn đoán tử cung teo nhỏ dạng nhi hóa, khả năng mang thai tự nhiên gần như không còn. Kết quả này khiến chị từng nghĩ giấc mơ làm mẹ đã khép lại hoàn toàn.

Trong suốt 10 năm trước đó, vợ chồng chị rong ruổi nhiều nơi, từ uống thuốc, điều trị Đông - Tây y đến nghe theo lời mách của người quen về các phương pháp chữa hiếm muộn. Điều kiện kinh tế không khá giả khiến hành trình tìm con trở thành gánh nặng, có thời điểm cả hai gần như buông xuôi.

Bác sĩ Đặng Văn Hà tư vấn sức khoẻ sinh sản cho người bệnh. (Ảnh: Loan Hải)

Theo BSCKI Đặng Văn Hà, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện đa khoa An Việt, khi nhận kết quả thăm khám, người phụ nữ kể trên từng muốn dừng điều trị vì cơ hội quá mong manh và chi phí là rào cản lớn. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ tư vấn, chị quyết định thử thêm một lần.

Các bác sĩ chỉ định điều trị nhằm cải thiện tình trạng tử cung trước khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Đồng thời, chị được tư vấn xin noãn để tăng khả năng thành công. Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị, phôi được tạo thành từ noãn hiến tặng và tinh trùng của người chồng sau đó chuyển vào buồng tử cung của chị.

Bất ngờ xảy ra ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên, chị mang thai thành công. Hiện thai kỳ tiến triển thuận lợi, sức khỏe mẹ và bé ổn định qua các mốc kiểm tra định kỳ. Niềm vui đến muộn khiến vợ chồng chị càng thêm mong chờ ngày đón con.

Theo bác sĩ Hà, mãn kinh sớm kèm tử cung teo nhỏ là tình trạng không hiếm gặp ở phụ nữ vô sinh lâu năm. Với những trường hợp này, cần điều trị nội tiết, cải thiện niêm mạc tử cung trước khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm để tăng cơ hội mang thai.

Việc xin noãn trong IVF cũng là kỹ thuật đã được áp dụng rộng rãi. Trứng của người hiến tặng sẽ được thụ tinh với tinh trùng của người chồng trong phòng thí nghiệm để tạo phôi. Sau đó, phôi được chuyển vào tử cung người vợ để mang thai và sinh con. Đứa trẻ sinh ra không mang gene của người mẹ nhưng được người mẹ mang thai, sinh nở và chăm sóc từ đầu.

Các chuyên gia lưu ý, quy trình xin noãn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật và chỉ thực hiện tại cơ sở y tế chuyên khoa. Trường hợp của người phụ nữ cho thấy, ngay cả khi cơ hội rất thấp, sự kiên trì cùng tiến bộ của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vẫn có thể mở ra hy vọng làm cha mẹ cho nhiều gia đình.