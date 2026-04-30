Thêm một ngân hàng dừng chuyển nhanh trên 500 triệu đồng từ 1/5

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo điều chỉnh tính năng chuyển tiền, theo đó các giao dịch giá trị lớn sẽ không còn được xử lý theo hình thức chuyển nhanh 24/7 như trước.

Cụ thể, từ ngày 1/5/2026, các giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức chuyển khoản thường để xử lý. Với phương thức này, thời gian xử lý tối thiểu là 4 giờ làm việc; các giao dịch phát sinh sau 15h55 sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Theo MSB, thay đổi này được thực hiện nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cung ứng dịch vụ thanh toán, đồng thời góp phần tăng cường an toàn hệ thống.

Ngoài MSB, nhiều ngân hàng cũng đã thông báo dừng tính năng này trước đó. Eximbank cho biết từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng sẽ chỉ được thực hiện qua luồng xử lý thông thường. Đồng thời, các ứng dụng trực tuyến của ngân hàng này không tự động chia tách giao dịch để xử lý nhanh qua Napas.

VPBank và TPBank đầu tháng này phát thông báo tương tự với lý do tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đây, hầu hết ngân hàng có tính năng "tách lệnh chuyển tiền nhanh 247". Theo đó, hệ thống ngân hàng tự động chia các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng có giá trị trên 500 triệu đồng thành nhiều món nhỏ, thường là 450 triệu đồng và phần còn lại. Một số ngân hàng từng thu phí khoảng 10.000 đồng cho mỗi lần tách lệnh, nhưng sau đó hầu hết miễn phí. Tính năng này giúp giao dịch chuyển tiền trực tuyến được xử lý qua luồng chuyển mạch của Napas, để người nhận có tiền ngay (bất kể ban đêm hay ngày nghỉ).

Tuy nhiên, theo Thông tư sửa đổi về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hiệu lực từ 11/2025, giao dịch tối đa bằng tiền đồng của lệnh thanh toán qua Hệ thống bù trừ điện tử của Ngân hàng Nhà nước không được quá 500 triệu đồng. Khi lệnh thanh toán vượt mức này, hệ thống của ngân hàng chuyển sang luồng thường với thời gian xử lý ít nhất 4 giờ. Nếu ngoài giờ hành chính, giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều này đồng nghĩa nếu chuyển khoản trên 500 triệu đồng sau giờ làm việc thứ Sáu, người thụ hưởng tại một số ngân hàng có thể phải chờ đến thứ Hai để nhận tiền.

Do đó, các nhà băng khuyến cáo khách hàng chủ động thực hiện nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng nếu có nhu cầu chuyển tiền nhanh.