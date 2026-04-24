10 ngân hàng nước ngoài được cấp phép tại Việt Nam

IBK (Hàn Quốc)

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) vừa được cấp phép thành lập và trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài thứ 10 tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập mới một ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Như vậy, IBK là nhà băng Hàn Quốc thứ ba có giấy phép hoạt động ở Việt Nam.

IBK trở thành ngân hàng nước ngoài thứ 10 được cấp phép tại Việt Nam. (Ảnh: The Korea Herald)

IBK thành lập năm 1961. Tính đến hết 2025, tổng tài sản của IBK đạt 385 tỷ USD. IBK có mặt tại Việt Nam từ năm 2008 với chi nhánh tại TP.HCM, sau đó mở thêm chi nhánh tại Hà Nội năm 2013.

Tháng 7/2017, IBK nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Shinhan Việt Nam (Hàn Quốc)

Shinhan Việt Nam là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc - thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group).

Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đang có mặt tại 20 quốc gia và từ năm 1993 có văn phòng đại diện đầu tiên tại TP.HCM, Việt Nam.

Shinhan Việt Nam là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc. (Ảnh: Shinhan Bank)

Năm 2009, Ngân hàng Shinhan Việt Nam trở thành 1 trong 5 ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Sau hơn 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Tính đến năm 2025, Shinhan Việt Nam có 56 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Woori Việt Nam (Hàn Quốc)

Woori Bank có trụ sở chính tại Seoul (Hàn Quốc), lần đầu có mặt tại Việt Nam vào năm 1997. Ngân hàng Woori Bank Vietnam chính thức được thành lập năm 2017.

Sau gần 10 năm phát triển, Woori Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ và trở thành ngân hàng có vốn lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sau khi nâng tổng vốn điều lệ lên 125.000 tỷ đồng vào đầu năm 2024.

UOB Việt Nam (Singapore)

UOB có mặt tại Việt Nam bắt đầu từ một văn phòng đại diện vào năm 1993, sau đó trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên hoạt động như một ngân hàng độc lập vào năm 2018. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

UOB có mặt tại Việt Nam bắt đầu từ một văn phòng đại diện vào năm 1993. (Ảnh: UOB Việt Nam)

UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của UOB.

HSBC Việt Nam (Anh)

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam chính thức được thành lập và đi vào hoạt động với tư cách ngân hàng 100% vốn nước ngoài vào ngày 1/1/2009, trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng con tại Việt Nam.

HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng con tại Việt Nam. (Ảnh: HSBC)

Tuy nhiên, HSBC đã hiện diện tại Việt Nam từ rất sớm, mở văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn (nay là TP.HCM) vào năm 1870.

Standard Chartered Việt Nam (Anh)

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) - ngân hàng 100% vốn nước ngoài trực thuộc Ngân hàng Standard Chartered, chính thức đi vào hoạt động ngày 1/8/2009.

Những chi nhánh của Standard Chartered hiện tập trung tại Hà Nội và TP.HCM. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt tại Hà Nội.

Public Bank Việt Nam (Malaysia)

Public Bank Vietnam (PBVN) là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Public Bank Berhad, Malaysia - một trong những ngân hàng hàng đầu Malaysia.

Public Bank Vietnam được chuyển đổi từ Ngân hàng liên doanh VID Public - một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 25/3/1992.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, Public Bank Vietnam hiện đã mở rộng mạng lưới lên 40 chi nhánh và phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố chính của Việt Nam.

CIMB Việt Nam (Malaysia)

Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam chinh thức thành lập năm 2016, đặt trụ sở chính tại Hà Nội, cùng chi nhánh tại TP.HCM.

CIMB Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn.

Hong Leong Việt Nam (Malaysia)

Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam được cấp giấy phép thành lập vào tháng 12/2008 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2009. Đây là ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Đông Nam Á đầu tiên tại Việt Nam.

Ngân hàng Hong Leong Việt Nam có hội sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch tập trung tại TP.HCM và Hà Nội.

ANZ Việt Nam (Úc)

ANZ chính thức thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2008, sau khi đã hoạt động dưới dạng chi nhánh từ năm 1993.

ANZ Việt Nam hiện tập trung vào lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp, kết nối khách hàng trong khu vực tiểu vùng sông Mekong.