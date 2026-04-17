Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 16/4/2026, Lễ khai trương Phòng giao dịch (PGD) Hoàng Văn Thụ đã diễn ra tại Trung tâm tài chính và thương mại Thái Nguyên, số 64 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. PGD Hoàng Văn Thụ sẽ chính thức hoạt động dưới sự quản lý của Ngân hàng Woori Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

PGD Hoàng Văn Thụ tọa lạc tại Tầng 1 tòa nhà Trung tâm tài chính và thương mại (FCC) Thái Nguyên, tòa nhà cao nhất của tỉnh. Tòa nhà nằm ngay tại ngã tư, trên tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào trung tâm thành phố, nơi đặt các cơ quan hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Với vị trí thuận lợi, mật độ dân cư đông và hoạt động giao thương sôi động, phòng giao dịch mới của Ngân hàng Woori kỳ vọng sẽ phục vụ hiệu quả nhu cầu tài chính của người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Woori Việt Nam - ông Bae Tae In cho biết việc đưa vào hoạt động PGD Hoàng Văn Thụ là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới và thúc đẩy nội địa hóa của ngân hàng trong năm 2026, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 30 năm ngân hàng hoạt động tại Việt Nam vào đầu năm sau.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng tại điểm giao dịch, qua đó từng bước xây dựng Ngân hàng Woori trở thành ngân hàng nước ngoài hàng đầu dành cho khách hàng Việt.

Không gian hiện đại bên trong PGD Hoàng Văn Thụ.

Là tổ chức tài chính Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến Hà Nội vào năm 1997, Ngân hàng Woori đã không ngừng củng cố nội lực, mở rộng mạng lưới hoạt động toàn quốc song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tài chính. Sau khi thành lập pháp nhân vào năm 2017, Ngân hàng Woori Việt Nam liên tục tăng cường sức cạnh tranh như một ngân hàng nội địa, ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu ổn định qua từng năm và trở thành ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

Ngân hàng Woori Việt Nam thuộc hệ thống pháp nhân nước ngoài của Ngân hàng Woori Hàn Quốc, ra đời vào năm 1899, là ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc với 127 năm hình thành và phát triển. Ở Hàn Quốc, Ngân hàng Woori là một trong những ngân hàng lớn nhất với hơn 700 chi nhánh và phòng giao dịch ở riêng Hàn Quốc và có mạng lưới ở 24 quốc gia trên thế giới với số lượng hơn 580 điểm giao dịch.

Với bề dày lịch sử và quy mô hoạt động rộng khắp, Ngân hàng Woori thường xuyên được đánh giá cao trong các bảng xếp hạng tín nhiệm quốc tế và nằm trong nhóm những ngân hàng lớn trên thế giới.