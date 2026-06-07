Khai mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

(VTC News) -

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 7-8/6, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 599 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Ông Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, điều hành Đại hội.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong việc tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, công tác Hội và phong trào nông dân từ sau Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đến nay đạt được nhiều dấu ấn, kết quả quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các cấp hội hướng dẫn thành lập mới 1.028 hợp tác xã nông nghiệp (đạt 240,7% kế hoạch) và 5.225 tổ hợp tác (đạt 258,3% kế hoạch), lần lượt gấp 4,1 lần và 3,5 lần so với mục tiêu đề ra tại Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ; thu hút gần 1,3 triệu hộ nông dân tham gia vào mô hình sản xuất chuyên nghiệp.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 7-8/6. (Ảnh: Lê Minh)

Trong ngày làm việc thứ nhất, buổi sáng Đại hội tiến hành Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội; Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Thông báo Quyết định thành lập các trung tâm thảo luận tại các trung tâm.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào Điều lệ Hội; thảo biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; bầu cử Ban Chấp hành khóa IX.