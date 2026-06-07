Xem trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Indonesia hôm nay 7/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

U19 Việt Nam đấu với U19 Indonesia ở lượt trận cuối của bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 7/6 được chiếu trực tiếp trên hệ thống TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, U19 Việt Nam tạm đứng đầu bảng và nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất vào bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi bằng điểm với U19 Indonesia (6 điểm) nhưng hơn chỉ số phụ.

U19 Việt Nam đấu với U19 Indonesia tranh ngôi đầu bảng A. (Ảnh: VFF)

Chỉ cần hoà ở trận đấu tối nay, U19 Việt Nam đứng đầu bảng A và chắc suất vào bán kết. Nếu thua, U19 Việt Nam phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để cạnh tranh suất đi tiếp cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Việt Nam có thể tự tin vào cơ hội giành điểm, thậm chí đánh bại đội chủ nhà. Màn thể hiện của Nguyễn Quốc Khánh và đồng đội ở 2 trận đấu đầu tiên rất tốt.

Trước các đối thủ yếu, các học trò của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chơi bóng chủ động với những pha phối hợp bài bản, ăn ý. Khả năng tấn công biên với sự góp mặt của Hoàng Trọng Duy Khang (trái) và Nguyễn Duy Khánh (phải) là điểm mạnh của U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, U19 Indonesia sẽ mang đến thử thách có độ khó cao hơn so với U19 Timor Leste và U19 Myanmar. Các đội bóng trẻ của Indonesia luôn thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt với những cầu thủ có tốc độ tốt. Việc được chơi trên sân nhà cũng là lợi thế của đội tuyển xứ vạn đảo.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia bắt đầu lúc 20h trên sân vận động Bắc North Sumatra, Deli Serdang (Indonesia).