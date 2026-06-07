Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật của lực lượng công an ở cố đô Huế

Người dân xứ Huế xếp hàng dài chờ giao lưu với lực lượng kỵ binh của công an
Tối 6/6, "Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 - vòng bảng" chính thức khai mạc tại quảng trường Ngọ Môn (Đại nội Huế).
Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm khai mạc, trước đó ban tổ chức nhiều lần tổ chức các buổi sơ duyệt và tổng duyệt.
Tại sự kiện, người dân và du khách được chiêm ngưỡng màn phô diễn sức mạnh võ thuật của các cán bộ, chiến sĩ công an đến từ lực lượng công an nhiều tỉnh thành và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.
Một nữ chiến sĩ công an thể hiện màn khí công đỉnh cao khiến nhiều người xem thán phục.
Nam chiến sĩ thể hiện sức mạnh với trình độ võ thuật đỉnh cao khi dùng chân làm cong ống thép.
Khán giả cũng phải trầm trồ trước màn dùng đầu trần đẩy xe khách của một cán bộ công an tham gia biểu diễn tại hội thao.
Không chỉ võ thuật, các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng mang đến hội thao những kỹ năng và phương tiện cứu hoả tiên tiến, hiện đại với nhiều tình huống giả định.
Màn diễu binh và phô diễn kỹ thuật của lực lượng Cảnh sát Cơ động kỵ binh cũng là một trong những điểm nhấn của ngày khai mạc hội thao.
"Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 - vòng bảng" diễn ra tại TP Huế từ ngày 4 - 11/6. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h10 ngày 6/6 tại Quảng trường Ngọ Môn (trong Kinh thành Huế).
Tham dự hội thao có 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao đến từ lực lượng công an nhiều tỉnh, thành trong cả nước và các đơn vị thuộc Bộ Công an.
Ngoài ra, còn có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP.HCM biểu diễn các nội dung quân sự, võ thuật, mô tô, kỵ binh, quân nhạc, xử lý tình huống nghiệp vụ tại lễ khai mạc và phục vụ nhân dân.
Trong khuôn khổ "Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 Khu vực 2", sau các buổi sơ duyệt và tổng duyệt, tối 4/6 và 5/6, lực lượng mô tô dẫn đoàn và đoàn Cảnh sát Cơ động kỵ binh di chuyển qua một số tuyến đường trung tâm TP Huế để giao lưu với Nhân dân. Sự kiện thu hút hàng nghìn người đứng xếp hàng chờ giao lưu.
Nhiều trẻ em tỏ ra sung sướng khi lần đầu ngồi trên lưng ngựa và được chụp ảnh lưu niệm cùng các chú ngựa trong lực lượng kỵ binh của Cảnh sát cơ động.
Anh Lê Nguyên Vũ (20 tuổi, trú phường Thuận An, TP Huế) chia sẻ: “Người đổ về khu vực di tích Bia Quốc Học để chụp ảnh giao lưu cùng đoàn kỵ binh rất đông. Tôi cũng muốn tranh thủ lưu lại những tấm hình kỷ niệm nhưng tiếc rằng người đông quá tôi không thể tiếp cận được".