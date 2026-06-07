Mãn nhãn màn phô diễn võ thuật của lực lượng công an ở cố đô Huế

Anh Lê Nguyên Vũ (20 tuổi, trú phường Thuận An, TP Huế) chia sẻ: “Người đổ về khu vực di tích Bia Quốc Học để chụp ảnh giao lưu cùng đoàn kỵ binh rất đông. Tôi cũng muốn tranh thủ lưu lại những tấm hình kỷ niệm nhưng tiếc rằng người đông quá tôi không thể tiếp cận được".