Mãn nhãn màn biểu diễn khí công, võ thuật của Cảnh sát Cơ động Ninh Bình

Ngày 6/11, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện và ra mắt lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tinh nhuệ, xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); diễn tập phương án chống tập trung đông người, gây rối ANTT.

Các đại biểu dự buổi báo cáo kết quả huấn luyện và diễn tập phương án.

Tại buổi báo cáo kết quả huấn luyện, Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSCĐ đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, thực hiện chương trình huấn luyện cho lực lượng CSCĐ tinh nhuệ, bảo đảm bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần, thái độ, những kết quả trong công tác tổ chức tập luyện, diễn tập của các lực lượng tham gia.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an tỉnh nói chung, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ông Trần Anh Dũng yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, thực hiện tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động phá hoại của các loại tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung làm tốt hơn nữa công tác huấn luyện, ứng dụng công nghệ, phương pháp huấn luyện mới để nâng cao hiệu quả, xây dựng lực lượng CSCĐ thực sự là lực lượng tinh nhuệ, cơ động, xứng đáng là “quả đấm thép” của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân...

Màn biểu diễn võ thuật với những tình huống giả định mô phỏng kỹ năng trấn áp tội phạm của lực lượng CSCĐ tinh nhuệ.

Được xây dựng từ thực tế công tác, chiến đấu, trong các tình huống giả định với bản lĩnh và lòng dũng cảm đã được tôi luyện, sự gan dạ, mưu trí và khả năng phán đoán tình huống, chiến sĩ CSCĐ sử dụng những động tác võ thuật mạnh mẽ, điêu luyện, chính xác, nhanh chóng khống chế đối tượng.

Buổi báo cáo kết quả huấn luyện, các lực lượng tham gia thực hành báo cáo kết quả huấn luyện gồm 5 phần, trong đó phần 1 là phần Đồng diễn võ thuật CAND; phần 2 là phần Phân thế, xử lý tình huống; phần 3 gồm các nội dung Biểu diễn khí công, công phá: phần 4 là phần Kỹ chiến thuật vượt vật cản lao vòng lửa, kết hợp với kỹ năng sử dụng vũ khí, động vật nghiệp vụ áp sát mục tiêu và phần 5 là nội dung Xử lý tình huống chống tập trung đông người, gây rối ANTT...

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của CBCS trong luyện tập và tổ chức diễn tập.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, CBCS lực lượng CSCĐ tinh nhuệ Công an tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh, kỷ luật trong công tác, không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ, chiến thuật, võ thuật CAND, sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng nhận và giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo kết quả huấn luyện và ra mắt lực lượng CSCĐ tinh nhuệ:

Khí công, công phá là nội dung quan trọng không thể thiếu trong công tác huấn luyện của lực lượng CSCĐ, góp phần nâng cao thể trạng cho cán bộ chiến sĩ, phát triển toàn diện cả trí lực và thể lực.

Để có thể dùng tay công phá gạch, ngói, dừa; đặt đá lên hai ống chân dùng búa đập vỡ; ngự thiết công (dùng yết hầu đẩy cây thương sắc nhọn và thanh sắt phi 12 chịu sức công phá); cương cốt công (treo mình trên ghế đặt gạch trên bụng dùng búa đập vỡ)... cán bộ chiến sĩ cần có quá trình tập luyện nhiều năm.

Nữ chiến sĩ CSCĐ biểu diễn tiết mục khí công kề thanh đao vào cổ kéo xe ô tô.

Những màn trình diễn là kết quả từ quá trình khổ luyện với ý chí, sức mạnh, sự dẻo dai, kiên trì, tập trung cao độ của người chiến sĩ CSCĐ.

Trong đó có những nội dung đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có ít nhất 10 năm tập luyện khí công, khả năng điều khí, vận khí mới có thể chịu đựng được những tác động lớn từ bên ngoài mà không bị tổn thương.

Chiến sĩ CSCĐ vận khí công để đồng đội dùng búa tạ đập đá và gạch.

Chiến sĩ CSCĐ với phần biểu diễn võ thuật, khí công dùng tay và chân đỡ đòn đánh khiến những khúc gỗ gãy đôi.

Các CBCS CSCĐ tinh thuệ biểu diễn kỹ chiến thuật vượt vật cản lao vòng lửa, kết hợp với kỹ năng sử dụng vũ khí, động vật nghiệp vụ áp sát mục tiêu.

Nổ súng trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng.

Nhảy qua vòng lửa.

Chó nghiệp vụ được sử dụng để hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn, truy lùng, bắt giữ, dẫn giải can phạm; canh gác, bảo vệ mục tiêu; tìm xác người, tìm vật chứng, tìm kiếm cứu nạn; giám biệt nguồn hơi, phát hiện ma túy, thuốc nổ và phục vụ các hoạt động nghiệp vụ khác...

CBCS CSCĐ tinh nhuệ xử lý tình huống chống tập trung đông người, gây rối ANTT.