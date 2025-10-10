Công an Hà Nội dùng xe đặc chủng sơ tán hơn 11.000 người dân vùng ngoại thành

Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, chiều 10/10, dù nước lũ đã rút đáng kể nhưng nhiều đoạn trên QL3 (xã Trung Giã, Hà Nội) vẫn bị chia cắt, có nơi ngập sâu tới 1,5 m, khiến giao thông tê liệt.
Ứng phó mưa lũ, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an xã túc trực 24/24 tại các khu vực ngập, kịp thời hỗ trợ và sơ tán người dân.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết, Bộ Công an đã tăng cường thêm nhiều thiết bị chuyên dụng, trong đó có drone (máy bay không người lái) để tiếp tế nhu yếu phẩm và kiểm tra khu vực bị cô lập. Ba xe đặc chủng lội nước cũng được huy động để hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập sâu và vận chuyển hàng cứu trợ.
Đến hết ngày 9/10, cấp ủy, chính quyền cùng lực lượng công an và quân đội đã hỗ trợ di dời khoảng 11.000 người dân tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc bị nước lũ bao vây, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt thông tin thêm.
Thiết bị bay drone (máy bay không người lái) được sử dụng để tiếp tế nhu yếu phẩm và kiểm tra khu vực bị cô lập.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiến vào vùng ngập sâu, phối hợp ứng cứu và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.
Xe đặc chủng được huy động liên tục đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn cho mọi người trong khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ.
Không chỉ sơ tán người dân, các chiến sĩ còn sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa, lương thực và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập do nước lũ.
Trong công điện chiều 10/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, mực nước trên sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn, vượt mức lịch sử. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tiếp tục huy động lực lượng, tăng cường kiểm tra, tuần tra canh gác trên các tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố phát sinh để đảm bảo an toàn cho người dân.