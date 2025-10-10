Nước chưa rút, ngoại thành Hà Nội tiếp tục chìm trong biển nước 2–4 ngày tới

(VTC News) -

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ, tại TP Hà Nội, lúc 23h ngày 9/10, mực nước sông Cầu đạt đỉnh ở mức 10,16m, sông Cà Lồ đạt đỉnh ở mức 9,75m lúc 4h ngày 10/10 và đang biến đổi chậm.

Lúc 6h ngày 10/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,12m (trên báo động (BĐ)3 2,12m). Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m (trên BĐ3 1,74m).

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ xuống chậm và dao động ở mức trên BĐ3 từ 1,3-1,8m.

"Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn", cơ quan khí tượng nhận định.

Nhiều xã tại Hà Nội còn ngập sâu trong những ngày tới. (Ảnh minh hoạ)

Nguy cơ ngập lụt tại các xã: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh), trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống.

Trong 12 giờ tới, tại Bắc Ninh, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3.

24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại xuống và ở trên mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát đi bản tin lũ trên sông Cửu Long. Theo đó, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 9/10 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,91m, dưới BĐ2 0,09m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 3,48m dưới BĐ2 0,02m.

Dự báo, mực đầu nguồn sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh trong 24 giờ tới, sau đó xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu khả năng ở mức 3,93m, dưới BĐ2 0,07m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có thể ở mức BĐ2 là 3,5m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.