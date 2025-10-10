+
Đêm sinh tồn giữa lũ dữ ở Lạng Sơn: Cả làng leo mái nhà kêu cứu
(VTC News) -
Giữa đêm lũ dữ bao vây, người dân Lạng Sơn bấu víu mái nhà, thắp đèn pin giữa màn nước đen đặc để giành giật sự sống.
Văn Chương - Cao Lý
Tin mới
Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Quay đầu giảm
06:06 10/10/2025
Thị trường
Đêm sinh tồn giữa lũ dữ ở Lạng Sơn: Cả làng leo mái nhà kêu cứu
06:00 10/10/2025
VTC NEWS TV
Dự báo thời tiết 9/10: Hà Nội nắng 33°C, lũ dữ vẫn gây ngập nhiều tỉnh miền Bắc
04:30 10/10/2025
Thời tiết
Thủ tướng thị sát vùng ngập Hà Nội, yêu cầu 2 sư đoàn ứng trực sơ tán dân
00:58 10/10/2025
Tin nóng
Trường ĐH ở Thái Nguyên nói về thông tin ‘ngăn đoàn cứu trợ tiếp tế đồ ăn cho sinh viên’
00:30 10/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
23:31 09/10/2025
Thời sự quốc tế
Hai cụ già ở Hà Nội lên mái nhà cầu cứu và quyết định gấp rút của bí thư thôn
23:16 09/10/2025
Đời sống
Mất 7 sao nhập tịch gian lận, Malaysia thắng 3-0 vẫn bị chê kém
22:58 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Ông Putin: Nga chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay của Azerbaijan
22:24 09/10/2025
Thời sự quốc tế
Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn
22:04 09/10/2025
Thời sự quốc tế
Hàng nghìn chiến sĩ, người dân trắng đêm giữ đê ở Bắc Ninh
21:55 09/10/2025
VTC NEWS TV
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất tháng 10
21:41 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Bệnh viện lý giải việc bác sĩ vừa siêu âm vừa xem bóng đá trên điện thoại
21:38 09/10/2025
Tin tức
48 giờ không ngủ, đưa thuyền 1,2 tấn vượt đồi cứu người cô lập giữa lũ trong đêm
21:36 09/10/2025
VTC NEWS TV
Thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ ngành y bị hạ điểm
21:31 09/10/2025
Tin tức - Sự kiện
HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam ghi 3 bàn là thành công
21:31 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người dân TP.HCM lội nước về nhà
21:30 09/10/2025
Đời sống
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1, nuôi hy vọng bám đuổi Malaysia
21:26 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Miền Bắc khả năng sắp đón hai đợt không khí lạnh, mưa tái diễn
21:19 09/10/2025
Thời tiết
Kết quả Lào 0-3 Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027
21:15 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt
21:14 09/10/2025
Đời sống
Điều dưỡng bị hành hung khi cấp cứu bệnh nhân: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng
20:59 09/10/2025
Tin tức
Ca sĩ Jack bị phạt sau ồn ào họp báo
20:49 09/10/2025
Sao Việt
Lũ trên sông Cầu tại Hà Nội và Bắc Ninh đang lên, nguy cơ ngập lụt kéo dài
20:49 09/10/2025
Thời tiết
Đào Tết chìm trong bùn lũ: Nông dân Thái Nguyên khóc nghẹn giữa ruộng tan hoang
20:30 09/10/2025
VTC NEWS TV
QR Code thay văn kiện giấy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng
20:11 09/10/2025
Chính trị
Lực lượng cứu hộ chạy đua từng phút giữ đê Bắc Ninh
20:08 09/10/2025
Reels
Chủ nhân giải Nobel Hóa học 2025 từng nhận giải thưởng VinFuture
20:07 09/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Đề xuất hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà
20:06 09/10/2025
Đầu Tư
Chủ quán khóa trái cửa, tạt xăng rồi châm lửa đốt khiến 3 người bị thương
20:02 09/10/2025
Bản tin 113