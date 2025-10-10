'Rốn lũ' Hà Nội: Tối nước còn mấp mé mép sân, trưa hôm sau đã tới nóc nhà

(VTC News) -

Video: Cơn 'đại hồng thuỷ' ập đến bất ngờ khiến dân Hà Nội trở tay không kịp

Thôn Kim Tiên, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội nằm ở vùng trũng thấp, được xem là một trong những "rốn lũ" của khu vực phía Bắc Hà Nội. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ lưu vực sông Cà Lồ và là nơi thường xuyên đối mặt với ngập lụt cục bộ vào mùa mưa bão.

Tuy nhiên, trận lũ lần này có diễn biến bất thường, vượt xa mọi kinh nghiệm ứng phó của người dân.

Toàn bộ thôn Kim Tiên, xã Thư Lâm chìm trong biển nước.

Lũ đeo bám từng giờ

Trưa 9/10, tiếng người dân hô hoán thất thanh: "Lũ lên rồi! Chạy thôi bà con ơi!". Cả thôn Kim Tiên rơi vào cảnh hỗn loạn khi nước lũ dâng lên quá nhanh, quá bất ngờ.

Đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) kết hợp với lượng nước lũ khổng lồ từ thượng nguồn đổ về đã đẩy mực nước sông Cà Lồ lên mức kỷ lục. Lúc 17h ngày 9/10, mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,65 m, trên mức báo động ba 1,65 m.

"Tối hôm qua, mực nước mới mấp mé mép sân nhà tôi, nhưng tới trưa nay nước đã ngập tới nóc nhà. Mưa đã ngớt từ vài hôm trước, tôi không thể tưởng tượng rằng lũ lại lên nhanh đến mức này. Nước lên cao theo từng giờ khiến tôi không kịp xoay xở", ông Nguyễn Văn Hoa (60 tuổi) bàng hoàng chia sẻ.

Đường xá biến mất dưới lớp nước đục ngầu, chỉ còn lác đác vài mái nhà lộ ra giữa không gian trắng xóa.

Thiệt hại ở Kim Tiên không chỉ dừng lại ở nhà cửa, mà lũ tấn công trực tiếp vào sinh kế của người dân, vốn chủ yếu là nông nghiệp và sản xuất nhỏ lẻ. Xưởng gỗ – nguồn thu nhập chính của gia đình ông Hoa – bị nhấn chìm hoàn toàn chỉ sau vài giờ.

"Toàn bộ máy móc đều ngâm nước, sẽ bị rỉ sét, hư hại rất nghiêm trọng. Gỗ thì ngâm lâu sẽ hỏng, bán không được giá nữa", ông Hoa thở dài.

Sau khi đưa vợ con lánh nạn, ông quay lại bơi trong dòng nước đã dâng cao cả mét để tìm kiếm các vật dụng còn sót lại, nhưng đành chấp nhận buông xuôi khi nguy hiểm cận kề.

"Khi nước bắt đầu tràn vào nhà, tôi kê cao một số vật dụng điện tử, tìm lại các giấy tờ quan trọng để chuẩn bị mang theo. Nước dâng nhanh quá, muốn cứu tất cả nhưng không thể làm gì hơn, dòng nước cứ dần cuốn đi từng vật dụng trong nhà”, ông Hoa chia sẻ.

Xưởng gỗ của gia đình ông Hoa bị hư hại nặng nề.

Bất lực sau đêm trắng chạy lũ

Thiệt hại nặng nề về tài sản và sinh kế cũng là câu chuyện chung của nhiều hộ dân tại thôn Kim Tiên, trong đó có gia đình bà Vũ Thị Quyên. Giữa biển nước đục ngầu, bà Quyên đứng lặng người, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống dòng nước đang cướp đi toàn bộ gia tài của mình. Bà Quyên cho rằng, đây là trận lũ có diễn biến bất thường nhất trong suốt 45 năm bà về làm dâu và gây dựng cơ nghiệp tại đây.

"Nhà tôi nuôi 11 con dê, 2 con trâu, 12 con chó, và cả đàn 1.200 con gà, 50 con vịt... Đó là tất cả vốn liếng làm ăn của cả gia đình. Khi nước bắt đầu dâng lên, tôi chỉ kịp cứu được một vài con chó và dê lên nơi cao hơn. Nhưng rau và 1 mẫu lúa dày công chăm bón suốt vụ đã bị nước lũ cuốn sạch không còn gì", bà nghẹn giọng.

Ánh mắt bất lực của bà Quyên khi mọi nỗ lực cứu vãn hoa màu đều trở nên vô nghĩa trước dòng nước lũ dâng nhanh.

Người phụ nữ cho biết, điều khiến bà day dứt nhất là không thể bảo vệ được đàn gia cầm - tài sản lớn nhất của gia đình. Đêm trước khi nước dâng, bà thức trắng để di chuyển gần 1.200 con gà sang nhà con trai lánh nạn. Thế nhưng, sáng hôm sau, nước lũ lại tràn vào cả nhà con trai, khiến mọi nỗ lực của bà trở nên vô vọng.

Dù người dân nơi đây đã có những biện pháp ứng phó từ trước, song mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa khi dòng nước lũ dâng lên dữ dội, nuốt trọn từng mái nhà, thửa ruộng.

"Năm ngoái lũ cũng về, con trai tôi cùng dân làng đã tham gia đắp đê, đắp cao lên cả mét. Cứ tưởng thế là yên tâm. Vậy mà cuối cùng, năm nay vẫn mất hết", bà Quyên ngậm ngùi chia sẻ.

Dù đã được cứu, đàn vật nuôi vẫn đối mặt với nguy cơ bị nước lũ dâng nhấn chìm.

Nhiều hộ gia đình tại thôn Kim Tiên cũng rơi vào tình cảnh tương tự, không kịp trở tay di dời đàn vật nuôi khi nước lũ kéo tới. Đàn gia cầm chen chúc dưới mái che tạm, trâu bò phải ngâm mình hàng giờ trong nước lũ lạnh lẽo, vật lộn để tồn tại.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, mực nước lũ trên sông Cà Lồ và các vùng trũng lân cận dự kiến sẽ duy trì ở mức cao, thời gian ngập sâu có thể kéo dài 2-4 ngày. Các vùng thấp như Kim Tiên sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng ngập sâu kéo dài. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.