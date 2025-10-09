Lũ vượt lịch sử, sau một đêm làng quê ngoại thành Hà Nội biến thành biển nước

Thôn Kim Tiên, xã Thư Lâm (Hà Nội) đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của trận lụt lịch sử. Cả khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, chìm sâu trong biển nước đục ngầu, biến nhà cửa, đường làng thành những "ốc đảo" mong manh. Cuộc sống người dân bị đảo lộn chưa từng có.
Việc ngập lụt nghiêm trọng tại xã do ảnh hưởng từ đợt mưa lớn của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) trong các ngày 6-7/10. Kết hợp với lượng nước lũ khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Cà Lồ chảy qua địa bàn tại trạm Mạnh Tân dâng cao 9,28m, trên báo động 3 là 1,28m, gây áp lực trực tiếp lên tuyến đê Kim Tiên, vốn là khu vực xung yếu.
Đình Kim Tiên - trái tim văn hóa, tâm linh của làng, chìm sâu trong biển nước lũ. Mực nước ngày càng dâng cao.
Tới 12h ngày 9/10, nhiều khu vực thuộc xã Thư Lâm chìm sâu trong làn nước lũ. Có những nơi nước cao tới 4-5m, khiến hàng loạt thôn xóm bị cô lập hoàn toàn.
Những đoạn đường hiếm hoi còn khô ráo giờ cũng bị nước lũ bao vây tứ phía.
Nước lũ dâng lên quá nhanh và đột ngột, khiến người dâ không kịp trở tay di chuyển đồ đạc và vật nuôi. Toàn bộ vườn tược, chuồng trại bị nhấn chìm.
Giữa biển nước mênh mông, ông Nguyễn Văn Hoa- người dân Kim Tiên cố gắng vớt lại những vật dụng thiết yếu của gia đình. "Đêm qua mực nước mới mấp mé tới sân nhà tôi nhưng giờ đã ngập nóc nhà. Mọi vật dụng trong nhà đều trôi hết rồi, chưa kịp chuyển gì đi cả"- ông Hoa than thở.
Trong cuộc đua chạy lũ khốc liệt, người dân thôn Kim Tiên buộc phải tạm thời bỏ lại nhiều vật nuôi với hy vọng chúng có thể tự tìm nơi trú ẩn.
Bà Bùi Thị Mượt (thôn Kim Tiên, xã Thư Lâm) cùng người cháu di chuyển những chú lợn con còn sót lại lên vị trí cao hơn: "Gia đình tôi có cả đàn 11 con lợn sề, 20 con dê và hơn 50 con gà. Nhưng nước lũ lên nhanh quá. Tôi không kịp trở tay, không kịp cứu chúng! Chỉ cần nước dâng thêm một chút nữa thôi, là tôi mất trắng hết, mất tất cả."- giọng bà nghẹn lại.
Hiện UBND xã Thư Lâm phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tham gia bồi đắp, gia cố đê; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tổ chức di dời, sơ tán cho hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.