Tin mới nhất về lũ trên sông Cầu, sông Thương và vùng áp thấp trên Biển Đông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,60m lúc 3h ngày 9/10, trên mức lũ lịch sử năm 1986 là 1,30m và đang xuống.

Mực nước lúc 13h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 26,53m, dưới báo động (BĐ)3 0,47m, tại trạm Đáp Cầu 7,40m, trên BĐ3 1,10m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 18,22m, trên BĐ3 2,22m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,57m, trên BĐ3 1,27m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) 0,05m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 23,04m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 0,50m.

Ngập lụt ở Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên kéo dài 2-3 ngày tới. (Ảnh: Hoàng Hà)

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu trên BĐ3 khoảng 1,3m; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng sẽ xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống mức BĐ1.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở dưới mức BĐ1, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3.

Lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở mức trên BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động trên mức BĐ1.

"Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn ngập lụt diện rộng trong 2-3 ngày tới", cơ quan khí tượng nhận định.

Trên biển, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 13h ở vào khoảng 13,5-14,5 độ vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ kinh Đông nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang mưa rào và dông.

Dự báo đêm 9 và ngày 10/10, các khu vực trên tiếp tục mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.