Khẩn cấp cứu trợ người dân Lạng Sơn bị cô lập do mưa lũ

Ngày 8/10, hàng cứu trợ gồm nước tinh khiết; bánh mỳ; cháo hộp; sữa; mỳ tôm và lương khô các loại đã được chuyển đến các xã Yên Bình, Vân Nham ... bị cô lập

VĂN CHƯƠNG
