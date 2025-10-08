+
Khẩn cấp cứu trợ người dân Lạng Sơn bị cô lập do mưa lũ
(VTC News) -
Ngày 8/10, hàng cứu trợ gồm nước tinh khiết; bánh mỳ; cháo hộp; sữa; mỳ tôm và lương khô các loại đã được chuyển đến các xã Yên Bình, Vân Nham ... bị cô lập
Chuyên gia Bùi Ngọc Sơn: BRICS khó có cửa lật đổ đồng USD
21:07 08/10/2025
21:07 08/10/2025
VTC NEWS TV
Nobel Vật lý 2025: Những bộ óc đứng sau cuộc cách mạng lượng tử hiện đại
20:54 08/10/2025
20:54 08/10/2025
VTC NEWS TV
Khẩn cấp cứu trợ người dân Lạng Sơn bị cô lập do mưa lũ
20:52 08/10/2025
20:52 08/10/2025
VTC NEWS TV
Hé lộ bí mật đằng sau đế chế nghìn tỷ của Hoàng Hường
20:51 08/10/2025
20:51 08/10/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội chấn chỉnh loạt nhà thầu chậm ứng phó bão số 11 Matmo
20:33 08/10/2025
20:33 08/10/2025
Tin nóng
Tây Ninh sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I
20:27 08/10/2025
20:27 08/10/2025
Tin nhanh 24h
Hàng trăm thuyền, xuồng cùng nhân lực tập trung cứu trợ vùng lũ ở Thái Nguyên
20:06 08/10/2025
20:06 08/10/2025
Tin nóng
Bảng giá xe Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 10/2025
19:51 08/10/2025
19:51 08/10/2025
Thị trường
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
19:39 08/10/2025
19:39 08/10/2025
Tin nóng
Xử lý đối tượng xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ "thảm án" tại Đồng Nai
19:37 08/10/2025
19:37 08/10/2025
An ninh hình sự
Cháy nhà ở Lâm Đồng chết 2 vợ chồng: Thông tin mới nhất
19:35 08/10/2025
19:35 08/10/2025
Tin nóng
Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị nước lũ cuốn tử vong
19:28 08/10/2025
19:28 08/10/2025
Tin nóng
Trung tâm TP.HCM 'hiếm hoi' ngập nước sau trận mưa lớn
19:18 08/10/2025
19:18 08/10/2025
Tin nóng
Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin về tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ
19:08 08/10/2025
19:08 08/10/2025
Thị trường
Hot girl Trần Thị Duyên vắng mặt, Phong Phú Hà Nam thua đội bóng nhà bầu Hiển
18:58 08/10/2025
18:58 08/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Tướng Lê Xuân Minh: Công ước Hà Nội mở ra hành lang pháp lý mới chống tội phạm mạng
18:50 08/10/2025
18:50 08/10/2025
Thời sự quốc tế
Cục Đường bộ đề nghị miễn phí qua trạm BOT cho xe chở hàng cứu trợ
18:38 08/10/2025
18:38 08/10/2025
Thị trường
Ngập lụt do lũ ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?
18:37 08/10/2025
18:37 08/10/2025
Thời tiết
MMA LION Chamopionship 26: Lý Văn Huỳnh tranh đai vô địch hạng cân 77kg
18:36 08/10/2025
18:36 08/10/2025
Võ Thuật
HLV Kim Sang-sik: Nên để FIFA xử lý vấn đề của Malaysia
18:28 08/10/2025
18:28 08/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Đề xuất phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội
18:25 08/10/2025
18:25 08/10/2025
Tin tức
Hai bạn trẻ lập website tổng hợp hàng nghìn lời kêu cứu giữa mưa lũ
18:10 08/10/2025
18:10 08/10/2025
Giáo dục
Suy thận ở tuổi 20, bác sĩ cảnh báo lối sống nhiều người trẻ mắc phải
18:07 08/10/2025
18:07 08/10/2025
Tin tức
Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/10/2025 tại Thành phố Huế
18:03 08/10/2025
18:03 08/10/2025
Cần biết
Cáp treo đô thị: Giải pháp xanh hóa giao thông trong các thành phố hiện đại
18:03 08/10/2025
18:03 08/10/2025
Chuyển đổi xanh
Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/10/2025 tại Quảng Ngãi
18:02 08/10/2025
18:02 08/10/2025
Cần biết
Chủ nhà nghỉ ở Thái Nguyên mở cửa miễn phí đón hơn 100 người đến tránh lũ
18:02 08/10/2025
18:02 08/10/2025
Đời sống
Thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
18:00 08/10/2025
18:00 08/10/2025
Chính trị
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Sửa luật để thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí
17:54 08/10/2025
17:54 08/10/2025
Tin nóng
Bắt nguyên Phó Chủ tịch phường ở Huế cùng thuộc cấp do nhận hối lộ
17:52 08/10/2025
17:52 08/10/2025
Bản tin 113