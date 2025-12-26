Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/12/2025 - XSTV 26/12

XSTV 26/12. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 26/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/12/2025 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 26/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng sai một chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- XSMN thứ 7 được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang.

