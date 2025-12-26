(VTC News) -

Tiếng Việt vốn giàu hình ảnh và đầy bất ngờ. Có những từ ngữ chỉ cần thay đổi một chút về cấu trúc chữ cái nhưng ý nghĩa vẫn giữ nguyên, thậm chí còn thú vị hơn.

Câu đố hôm nay đặt ra thử thách nhỏ: "Từ tiếng Việt nào khi để nguyên thì là con bò, mà khi bỏ bớt chữ đi vẫn là con bò?"

Không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần một chút tinh ý và hiểu cách chơi chữ trong tiếng Việt, bạn sẽ tìm ra đáp án rất nhanh.

Từ tiếng Việt nào để nguyên là con bò, bỏ bớt chữ vẫn là con bò? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.