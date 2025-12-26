Nhặt được 100 triệu đồng, nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng tìm người trả lại

(VTC News) -

Ngày 26/12, bác sĩ Nguyễn Tải – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam - trao thưởng đột xuất cho điều dưỡng Châu Thị Bích Trâm (công tác tại khoa Nội thận – Tiết niệu) nhằm biểu dương hành động trung thực, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, trong khi làm việc tại khoa, điều dưỡng Châu Thị Bích Trâm nhặt được số tiền 100 triệu đồng do người nhà bệnh nhân Đ.T.N. (trú phường An Thắng, TP Đà Nẵng; đang điều trị tại khoa Nội thận – Tiết niệu) đánh rơi.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam trao thưởng đột xuất cho điều dưỡng Châu Thị Bích Trâm. (Ảnh: B.V)

Ngay khi phát hiện, chị Trâm đã chủ động báo cáo lãnh đạo khoa, phối hợp xác minh và trao trả lại đầy đủ số tiền cho người đánh rơi.

"Trước đó, đã có nhiều trường hợp người bệnh và người nhà đánh rơi tài sản được nhân viên bệnh viện phát hiện, trao trả đầy đủ. Việc viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam nhặt được của rơi, trả lại người đánh rơi đã và đang trở thành nếp sống văn hóa của bệnh viện" - bác sĩ Tải chia sẻ thêm.

Cách đây không lâu, trong khi tham gia chương trình hỗ trợ xây dựng nhà sau lũ tại Đắk Lắk, hạ sĩ La Thanh Lượm đã nhặt được chiếc túi có vàng và tìm chủ nhân trả lại.

Cụ thể, chiều 4/12, trong lúc tham gia dọn dẹp và dựng lại căn nhà bị sập hoàn toàn của gia đình ông Lê Hữu Bộ ở thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc, hạ sĩ La Thanh Lượm (chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 11, Lữ đoàn 293, Binh chủng Công binh) phát hiện một túi da nhỏ nằm sâu dưới lớp bùn đất. Nghi đây là tài sản của gia đình, anh lập tức báo cáo chỉ huy. Qua kiểm tra, bên trong túi có một sợi dây chuyền vàng trị giá 2 chỉ, số vàng mà gia đình ông Bộ dành dụm suốt nhiều năm.

Toàn bộ số vàng sau đó được bàn giao lại cho chủ nhà. Nhận lại tài sản giữa lúc gia đình gặp nhiều khó khăn sau lũ, ông Lê Hữu Bộ xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự trung thực của người lính công binh.

Theo Lữ đoàn 293, hành động đẹp của hạ sĩ La Thanh Lượm là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Công binh trong “Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch thần tốc hỗ trợ Đắk Lắk xây dựng lại 684 căn nhà bị sập sau trận lũ lịch sử.