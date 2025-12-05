Hỗ trợ xây nhà sau lũ, chiến sĩ công binh nhặt được vàng và trả lại cho dân

Sáng 5/12, Lữ đoàn 293 (Binh chủng Công binh) tổ chức khen thưởng đột xuất hạ sĩ La Thanh Lượm, chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 11, vì hành động trung thực khi trả lại tài sản cho người dân trong quá trình hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk.

Trước đó, chiều 4/12, trong lúc tham gia dọn dẹp và dựng lại căn nhà bị sập hoàn toàn của gia đình ông Lê Hữu Bộ ở thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc, hạ sĩ Lượm đã phát hiện một túi da nhỏ nằm sâu dưới lớp bùn đất. Nghi đây là tài sản của gia đình, anh lập tức báo cáo chỉ huy. Qua kiểm tra, bên trong túi có một sợi dây chuyền vàng trị giá 2 chỉ, số vàng mà gia đình ông Bộ dành dụm suốt nhiều năm.

Gia đình ông Bộ xúc động khi nhận được vàng.

Toàn bộ số vàng sau đó được bàn giao lại cho chủ nhà. Nhận lại tài sản giữa lúc gia đình gặp nhiều khó khăn sau lũ, ông Lê Hữu Bộ xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự trung thực của người lính công binh.

Theo Lữ đoàn 293, hành động đẹp của hạ sĩ La Thanh Lượm là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Công binh trong “Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch thần tốc hỗ trợ Đắk Lắk xây dựng lại 684 căn nhà bị sập sau trận lũ lịch sử.

Trong số 684 căn nhà này, Quân khu 5 xây dựng 110 căn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 15 căn, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 153 căn; 407 căn còn lại do các lực lượng của tỉnh Đắk Lắk đảm nhiệm. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/1/2026 để người dân kịp đón Tết trong những ngôi nhà mới.