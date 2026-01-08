Nhật Bản phong tặng chức trưởng ga tàu cho mèo

(VTC News) -

Theo tờ Kyodo News, ngày 7/1, chú mèo tam thể Yontama được bổ nhiệm làm trưởng ga tàu tại một tuyến đường sắt địa phương ở Nhật Bản. Đây là chú mèo thứ ba được phong tặng chức vụ này, tiếp nối truyền thống gần hai thập kỷ giúp thúc đẩy du lịch và giải cứu tuyến đường sắt khỏi khó khăn tài chính.

Lễ nhậm chức diễn ra tại ga Kishi trên tuyến Kishigawa của Công ty Đường sắt Wakayama. Tại đây, công ty cũng giới thiệu thành viên tập sự mèo mới nhất, Rokutama. Trưởng ga tiền nhiệm của Yontama, Nitama, cũng là một chú mèo tam thể, đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái và được phong làm trưởng ga danh dự.

Tuyến đường sắt Kishigawa lần đầu tiên thu hút sự chú ý toàn quốc khi bổ nhiệm chú mèo đầu tiên tên Tama làm trưởng ga vào năm 2007. Quyết định này không chỉ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước mà còn giúp duy trì hoạt động kinh doanh của tuyến đường sắt.

Trưởng ga Yontama (phải) và thành viên tập sự mèo Rokutama (trái). (Nguồn: Kyodo News)

Từ đó, nhiều tuyến đường sắt địa phương khác ở Nhật Bản cũng bắt đầu bổ nhiệm mèo, chó, thỏ và các loài động vật khác vào các vị trí danh dự, trở thành một xu hướng độc đáo.

Trước nhà ga ở Kinokawa, tỉnh Wakayama, Chủ tịch Đường sắt điện Wakayama Mitsunobu Kojima, đã đeo chiếc huy chương khắc dòng chữ "Trưởng ga" cho Yontama, nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ đông đảo khán giả.

Chisako Asano, 52 tuổi, một bà nội trợ đến từ Fujiidera, tỉnh Osaka và là người hâm mộ xu hướng này từ thời Tama, chia sẻ: "Tôi hy vọng những chú mèo quản lý nhà ga sẽ tiếp tục trông coi tuyến đường sắt Kishigawa".

Sau buổi lễ, ông Kojima bày tỏ với các phóng viên hy vọng rằng Yontama sẽ dẫn đầu với tư cách là trưởng ga trong thời điểm đường sắt địa phương đang trải qua bước ngoặt thay đổi lớn.