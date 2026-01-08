Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 8/1/2026 - XSBDI 8/1

XSBDI 8/1. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 8/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 8/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 8/1/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 8/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng in trên vé. Quá 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 8/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.