Cúp C1 Đông Nam Á trở lại Việt Nam

Theo thông báo từ ban tổ chức giải, chiếc cúp vô địch Shopee Cup sẽ được trưng bày tại Việt Nam vào ngày 10/1 tại trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên. Đây là giải đấu được xem như cúp C1 Đông Nam Á với các đội bóng xuất sắc nhất khu vực.

Một loạt cầu thủ như Văn Toàn, Tuấn Anh (Nam Định), Quang Hải, Văn Hậu (CLB Công an Hà Nội) sẽ góp mặt và giao lưu cùng người hâm mộ.

Buriram United vô địch mùa giải cúp các CLB Đông Nam Á đầu tiên.

Đây cũng chính là hai đại diện của V.League tham dự AFF Club Championship - Shopee Cup. Sau ba lượt trận, Nam Định FC đang dẫn đầu Bảng B với thành tích toàn thắng, trong khi Công An Hà Nội FC – á quân mùa giải trước – tạm xếp thứ tư tại Bảng A. Giải đấu chuẩn bị bước vào lượt trận thứ 4 của vòng bảng vào các ngày 28 và 29 tháng 1. Cả hai đội bóng Việt Nam đều tự tin đặt mục tiêu giành thứ hạng cao, thậm chí là chức vô địch để đáp ứng kì vọng của người hâm mộ.

Sau điểm dừng tại Hà Nội, chuyến du hành cúp Shopee Cup sẽ tiếp tục đến Thái Lan và Malaysia, với lịch trình cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

Vòng bảng mùa giải 2025/26 có sự góp mặt của 12 đội bóng hàng đầu khu vực, cùng cạnh tranh danh hiệu Nhà vô địch các câu lạc bộ ASEAN.

Các trận đấu vòng bảng được tổ chức theo thể thức sân nhà - sân khách và kéo dài đến ngày 5 tháng 2, trước khi vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức hai lượt trận, từ ngày 6 đến 27 tháng 5 năm 2026.

Ở mùa giải đầu tiên, Buriram United FC (Thái Lan) đã lên ngôi vô địch vào tháng 5 sau khi đánh bại Công An Hà Nội FC trên loạt sút luân lưu đầy kịch tính, sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 5-5 sau hai lượt trận chung kết.