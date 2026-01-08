Ca sĩ duy nhất của showbiz Việt từng 7 lần tham gia 'Táo Quân' là ai?

Tuấn Hưng
Trong 22 năm phát sóng của "Táo Quân", ca sĩ Minh Quân là trường hợp hiếm hoi không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng lại gắn bó bền bỉ suốt nhiều năm và để lại dấu ấn rất riêng. Nam ca sĩ được diễn tổng cộng 7 mùa, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo tiếng cười, trở thành một phần ký ức quen thuộc của khán giả đêm giao thừa.
Minh Quân bén duyên với chương trình từ năm 2013, theo lời gợi ý của NSND Xuân Bắc. Từ đó đến nay, anh là ca sĩ duy nhất xuất hiện nhiều mùa liên tiếp với tư cách diễn viên, gắn liền với vai Thiên Lôi.
Trái ngược hình ảnh điển trai ngoài đời, Thiên Lôi của Minh Quân bước lên sân khấu với tạo hình cùng mặt bôi đen, tóc xù, hàm răng vẩu và dáng đi ngúng nguẩy. Chính sự đối lập này khiến nhân vật nhanh chóng trở thành điểm nhấn gây cười. Ngoại hình hài hước của anh thậm chí bị cô Đẩu gọi là "khỉ đầu chó". Theo Minh Quân, điều đặc biệt là biệt danh này không có trong kịch bản mà được các diễn viên bất chợt nghĩ ra khi diễn trên sân khấu.
Minh Quân từng chia sẻ việc phải đeo răng giả khi đóng Thiên Lôi khiến phát âm khó khăn, môi khô và không thoải mái, nhưng chính sự “hy sinh ngoại hình” đó lại góp phần tạo nên một nhân vật khó thay thế trong ký ức khán giả.
"Ai lên sân khấu cũng muốn được đẹp nhưng mình phải tôn trọng hình tượng nhân vật. Thiên Lôi đã có nhiều nghệ sĩ từng diễn nhưng tôi muốn nhân vật của mình gây ấn tượng được với khán giả, bước đầu tiên để tạo sự chú ý là ngoại hình. Chính vì vậy, ngay từ lần đầu tiên, tôi đã muốn tạo ra một Thiên Lôi quái, xấu, khác với những người khác", anh từng nói.
Ít ai biết ngoài diễn vai Thiên Lôi, Minh Quân còn là người phụ trách âm nhạc, trực tiếp tuyển chọn ca khúc, phối khí và thực hiện các bản thu âm cho chương trình. Trong hậu trường, Minh Quân được xem như “phù thủy âm nhạc” đứng sau loạt bản nhạc chế mỗi năm.
Với nền tảng thanh nhạc vững vàng, anh không chỉ hướng dẫn dàn nghệ sĩ thu âm mà còn trực tiếp tham gia thể hiện nhiều đoạn hát, góp phần tạo nên những giai điệu lan truyền mạnh mẽ mỗi dịp Tết. Phòng thu tại nhà riêng của anh từng là điểm hẹn quen thuộc của các Táo trong những đêm làm việc kéo dài đến khuya.
Năm 2024, Minh Quân vẫn đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc cho chương trình. Minh Quân cho hay, phần âm nhạc thường được chốt khá muộn. Khi diễn viên tập xong, có khung kịch bản, lời thoại rồi mới tính đến ca khúc, đặt lời, người diễn rồi thu âm. Minh Quân sẽ sửa lời chế phù hợp với nhân vật.
Trước khi gây ấn tượng trong với "Táo quân", Minh Quân từng là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc nhẹ Việt Nam đầu những năm 2000. Sinh năm 1980 tại Hà Nội, tên tuổi của nam ca sĩ gắn liền với những ca khúc như "Nếu phải xa nhau", "Dẫu có lỗi lầm", "Mùa thu vàng"... Anh từng là thành viên nhóm nhạc Quả dưa hấu, đảm nhận vị trí từng do Bằng Kiều thể hiện. Không chỉ hát, Minh Quân còn tham gia sáng tác, dàn dựng và sản xuất âm nhạc, âm thầm đứng sau nhiều chương trình lớn.
Năm 2008, Minh Quân giành Huy chương Bạc thể loại nhạc nhẹ trong cuộc thi "Giọng hát vàng Asean". Anh từng có thời gian công tác tại hệ âm nhạc - thông tin - giải trí (VOV3), đồng nghiệp của các nghệ sĩ Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng, Mai Hoa… Đến năm 2015, anh thôi việc tại VOV3 nhưng vẫn thường xuyên tham gia biểu diễn cũng như đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc.
Vào tháng 10/2021, Minh Quân nhập viện để cắt bỏ 80% dạ dày. Anh cho biết sau đợt phẫu thuật, anh xuống khoảng 8kg trong một tháng. Sau 6 tháng, anh giảm hơn 18kg và tự tin hơn với ngoại hình hiện tại.
Ở tuổi 46, ngoài ca hát, Minh Quân còn làm nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn một số sản phẩm âm nhạc. Nam ca sĩ vẫn chọn cuộc sống độc thân, chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình dù bố mẹ đã thúc giục.
Chia sẻ trong chương trình "Lời tự sự", Minh Quân nói dù chưa lập gia đình song anh cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Việc sống trong một gia đình lớn, mọi người ai cũng khỏe mạnh, yêu thương nhau đối với anh đã là niềm hạnh phúc. “Bữa cơm tối của nhà tôi luôn luôn đầy đủ 4 thế hệ, từ ông bà của tôi, bố mẹ, anh em chúng tôi và các cháu. Đó là nguyên tắc và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó”, anh bộc bạch.
