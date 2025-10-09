Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập

Ba ngày sau trận mưa lũ lịch sử, trưa 9/10, nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Dù nước lũ đã rút dần, một số phường và tuyến phố vẫn còn ngập sâu, bùn đất phủ dày, rác thải và đồ đạc trôi nổi khắp nơi.