Cảnh đắp đê ngăn lũ trong đêm lớn chưa từng thấy ở Bắc Ninh

Trong đêm, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh căng mình đắp đê khẩn cấp để ngăn chặn dòng nước lũ lớn chưa từng thấy trong suốt nhiều năm.

 

