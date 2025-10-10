Hơn 1.000 người trắng đêm giữ đê ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Tối 9/10, khi ánh đèn đã phủ khắp dọc bờ sông Cầu, ở xã Tam Giang (Bắc Ninh) vẫn vang vọng tiếng máy xúc, tiếng người hô nhau chuyển bao tải cát. Nước sông dâng cuồn cuộn, tràn qua một số đoạn đê thấp, đe dọa khu dân cư phía trong.

Ông Nguyễn Quang Sâm, Chủ tịch UBND xã Tam Giang cho biết, chưa bao giờ chứng kiến mực nước dâng nhanh như vậy. Đến tối 9/10, nước đã áp sát mặt đê, một số vị trí trũng có dấu hiệu tràn đê.

Trước tình thế khẩn cấp, chính quyền xã Tam Giang cùng các lực lượng quân đội và người dân huy động tổng lực ứng cứu.

"Xã đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân cùng hơn 500 chiến sĩ từ Sư đoàn 325 và Lữ đoàn Công binh 229 khẩn trương gia cố, đắp đất, bao tải cát suốt đêm để bảo vệ an toàn cho hơn 5.800 hộ dân trong vùng", ông Sâm nói.

Hàng nghìn người dân xã Tam Giang cùng hơn 500 chiến sĩ Sư đoàn 325 và Lữ đoàn Công binh 229 tham gia đắp đê.

Theo ông Sâm, chỉ trong vài giờ, lực lượng tại chỗ cùng quân đội đã đắp được hơn 1.050m thân đê, gia cố đắp thêm 40.000 bao cát, bao đất (1.100m³) tại các điểm đê thấp. Hơn 200m³ cát cho vào bao tải dự phòng sẵn sàng đắp thêm khi nước dâng cao.

Từ người già đến thanh niên, ai nấy đều khẩn trương. Những bao cát được chuyền tay nhau liên tục, tiếng động cơ máy xúc hòa cùng tiếng hò của hàng nghìn người.

Bà Nguyễn Thị Hà (ở thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang) chia sẻ: “Từ chiều nghe loa truyền thanh báo nước lên nhanh, tôi và nhiều người trong thôn đã mang cuốc, xẻng ra đê. Nhìn các chú bộ đội làm việc không nghỉ, dân chúng tôi càng có thêm động lực. Ai mệt thì nghỉ chốc lát, rồi lại tiếp tục".

Không khí khẩn trương và tinh thần đồng lòng lan tỏa khắp Tam Giang. Khi người dân trong xã đang dốc sức gia cố từng đoạn đê, thì ở các vùng lân cận, tin tức về nguy cơ vỡ đê cũng khiến nhiều người không thể ngồi yên.

Hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng gia cố tuyến đê xung yếu.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều hộ ở các xã lân cận như Văn Môn, Yên Phong cũng tình nguyện kéo về Tam Giang hỗ trợ. Họ mang theo nước uống, bánh mỳ để phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ trên đê. Dưới ánh đèn pin và đèn pha của xe máy, dòng người nối dài chuyền tay nhau từng bao cát, từng xẻng đất, vừa làm vừa động viên nhau giữ vững tinh thần.

Anh Trương Văn Đức (xã Văn Môn) chia sẻ: “Đêm hôm thấy bà con và bộ đội đang gồng mình chống lũ, tôi không thể ngồi yên. Chúng tôi chỉ góp chút sức nhỏ thôi, nhưng trong lòng ai cũng ấm vì được làm điều có ích. Khi nhìn đoạn đê dần cao lên, nước không còn tràn qua, ai nấy đều thấy nhẹ nhõm và tự hào".

Trung úy Trần Văn Quân, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 229, cho biết anh cùng đồng đội nhận lệnh hành quân gấp từ đầu giờ tối.

“Khi đến nơi, chúng tôi chia thành từng tổ 10 người, phối hợp cùng dân quân địa phương. Đê dài, lại trơn trượt, nhưng ai cũng xác định tinh thần "nước chưa rút, người chưa về". Đến gần sáng, thấy đoạn đê đã an toàn tạm thời, ai cũng thở phào", Trung úy Quân kể.

Người dân xã Tam Giang trắng đêm xúc cát, chống tràn đê.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai xã Tam Giang, việc khẩn trương huy động lực lượng lớn trong đêm đã giúp ngăn chặn nguy cơ vỡ đê tại địa phương. Đến sáng 10/10, mực nước sông Cầu ổn định hơn, tuy vẫn ở mức cao, song các vị trí xung yếu đã được gia cố vững chắc.

Chủ tịch xã Nguyễn Quang Sâm khẳng định, ngay sau khi tình hình tạm ổn, xã tiếp tục phân công lực lượng túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, đồng thời dự phòng vật tư, máy móc sẵn sàng ứng phó nếu nước tiếp tục lên.

Cũng theo ông Sâm, hiện trên địa bàn xã có khoảng 11km đê, tuyến đê được gia cố lần này có chiều dài khoảng hơn 1km và được đắp cao thêm từ 50cm đến 1m (đối với chỗ trũng nhất). Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về vật tư chống vỡ đê từ trước, chỉ sau gần 5 giờ triển khai khẩn trương, kéo dài xuyên đêm, tuyến đê trọng yếu này đã được gia cố thành công, đảm bảo an toàn trước lũ.

“Chúng tôi xác định đây mới chỉ là giai đoạn đầu của đợt lũ. Không được chủ quan. Mỗi mét đê là một sinh kế, một mái nhà của dân. Dù khó khăn đến đâu, Tam Giang sẽ bảo vệ bằng được tuyến đê này", ông Sâm nói.