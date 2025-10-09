Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 2.000 người vật lộn từ sáng đến đêm gia cố đê ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh lúc 2h ngày 9/10 là 18,37 m, trên báo động 3 là 2,37 m; tại Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh lúc 3h là 7,60 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52 m) là 0,08 m. Hiện lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

Lũ sông Cầu đạt đỉnh, uy hiếp đê tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời VTC News, Trung tá Bùi Anh Minh, Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) cho biết, mực nước sông Cầu dâng cao, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 2 nhanh chóng cơ động ra khỏi đơn vị, xuống hiện trường đê xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) phối hợp với Nhân dân gia cố đê điều, đắp chống tràn nước và khắc phục một số điểm trọng yếu.

“Sau khi nhận mệnh lệnh, từ đêm 8/10, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn cùng cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo ngăn tràn nước khi nước sông Cầu tiếp tục dâng cao ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân”, Trung tá Minh nói.

Hàng nghìn chiến sĩ của Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 được huy động giúp đỡ bà con Nhân dân xã Hợp Thịnh.

Cũng theo Trung tá Minh, từ khi bão đổ bộ vào, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên cơ động đến các vị trí như tại xã Hợp Thịnh. Thực tế, có những người đã 2 ngày, 2 đêm chưa được nghỉ song mỗi người đều xác định rõ, luôn cố gắng ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, sẵn sàng tinh thần tiếp tục hỗ trợ Nhân dân củng cố, khắc phục sự cố đê điều, đảm bảo an toàn nhất cho bà con.

Binh nhất Thân Quang Vinh (Trung đoàn 2, Sư đoàn 3) cho biết: “Chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường khi có nhiệm vụ, dù khó khăn nhưng nhận được sự ủng hộ, động viên từ người dân, ai cũng thêm quyết tâm”.

Trong khi đó, hạ sĩ Vũ Lập Quốc, tiểu đội trưởng cùng đơn vị, chia sẻ: “Khi đắp đất mà nước vẫn tràn, phải dùng nhiều sức để nâng bao đất khác lên, nhưng mọi người động viên nhau cùng cố gắng. Sau lưng mình là người dân, không thể để họ bị bỏ lại".

Thôn Xuân Giang, xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) bị nước lũ nhấn chìm.

Ông Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi), một người dân địa phương, không giấu được xúc động khi thấy hình ảnh những người lính dầm mưa nắng bảo vệ đê làng. Ông đã mở cửa mời bộ đội vào nghỉ, chuẩn bị nước uống, bữa ăn giản dị nhưng đầy nghĩa tình.