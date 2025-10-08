Lũ vượt lịch sử trên sông Cầu, hàng nghìn người đắp đê bối ở Bắc Ninh

Ông Nguyễn Hữu Tầu, Trưởng khu phố Đẩu Hàn cho biết, sau khi huy động người dân và lực lượng chức năng đắp đê, hiện tại, cao trình chống lũ của tuyến đê bối đã được gia cố cao hơn dự báo đỉnh lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu từ 0,20 - 0,25 m.