Công an Đà Nẵng cứu 5 du khách nước ngoài mắc kẹt trong vùng ngập lụt

(VTC News) -

Công an phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng cho biết, nhóm du khách bị mắc kẹt trong khu vực ngập lụt trên địa bàn đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Nhóm du khách được công an hỗ trợ rời khỏi khu vực ngập lụt. (Ảnh: CACC)

Chiều 29/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Nhận tin báo có 5 du khách nước ngoài mắc kẹt trong căn nhà thuê tại khu vực ngập nặng, Công an phường Hội An Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng, dùng xuồng và phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường, giải cứu các du khách ra khỏi vùng nguy hiểm.

Được biết, căn nhà nơi nhóm du khách lưu trú là nhà thuê riêng biệt, không có chủ ở cùng. Khi nước lũ dâng nhanh, điện bị cắt, nhóm du khách lúng túng, lo lắng vì không biết cách ứng phó. Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an phường, cả 5 người được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời được hướng dẫn, sắp xếp chỗ tạm trú và cung cấp nước uống, thực phẩm thiết yếu.

Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Hội An Đông, nhóm du khách đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự cảm kích.