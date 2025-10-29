Giải cứu 5 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(VTC News) -

Cứu hộ tài xế bị kẹt trong cabin trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (Nguồn: Công an Thành phố Đà Nẵng)

Khoảng 1h ngày 29/10 lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng đã giải cứu thành công 5 người trong vụ tai nạn xe khách tại KM09, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Đà Nẵng đã triển khai tiếp cận hiện trường. Tại nơi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng phát hiện 4 hành khách bị nạn không tự di chuyển được, 1 tài xế mắc kẹt tại cabin.

Cảnh sát tiến hành giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin. (Ảnh: Công an Thành phố Đà Nẵng)

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện di chuyển 4 hành khách ra ngoài, sử dụng thiết bị banh thuỷ lực kích phần đầu cabin bị biến dạng lên để đưa tài xế mắc kẹt ra bàn giao cho lực lượng y tế.

4 nạn nhân bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, 1 người bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.