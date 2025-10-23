Giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong vùng ngập sâu gần 2m ở TP.HCM

(VTC News) -

Tại phường Bến Cát, TP.HCM, mưa lớn kéo dài cùng triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực ngập sâu lúc rạng sáng 23/10. Nước chảy xiết, hàng chục hộ dân bị cô lập, nhiều người mắc kẹt trong nhà.

Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu tại phường Bến Cát.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, vào khoảng 1h, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 31 nhận được tin báo khẩn về tình trạng ngập nặng tại khu dân cư phường Bến Cát.

Ngay sau đó, đơn vị huy động 3 xe chuyên dụng (1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe chữa cháy) cùng 20 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ, phối hợp với công an phường, phía quân sự và chính quyền địa phương để tổ chức cứu hộ.

Đưa người dân bị mắc kẹt ra bên ngoài.

Tại hiện trường, nước ngập sâu gần 2m, chảy xiết, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Lực lượng cứu hộ khẩn trương tiếp cận từng hộ dân, hỗ trợ đưa 127 người, trong đó có nhiều trẻ em và người cao tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hơn 100 người dân được hỗ trợ đến nơi an toàn.

Riêng tại khu vực Công ty TNHH Gỗ Mai Thành và các nhà dân lân cận, lực lượng chức năng cứu thành công khoảng 100 công nhân mắc kẹt do nước dâng cao, một phần nhà xưởng bị sập.

Kịp thời hỗ trợ người già, trẻ em đến khu vực an toàn.

Trước đó, lực lượng cứu hộ cũng được triển khai tại khu phố 5 và khu phố Cầu Đôi (phường Bến Cát), đưa thêm hàng chục người đến nơi an toàn.

Hiện tại, tình hình ngập vẫn còn phức tạp tại một số điểm. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn ngập sâu và đưa học sinh, công nhân đến khu vực an toàn.