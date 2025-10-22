Bốn tỉnh, thành miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng

(VTC News) -

Cục Khí tượng thuỷ văn đưa ra dự báo chi tiết các khu vực ở miền Trung có khả năng chịu tác động của gió mạnh, lũ quét, ngập lụt.

Tại Quảng Trị, nguy cơ gió bão mạnh ở 16 xã/phường: Hòa Trạch, Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Quảng Trạch, Tân Gianh, Bắc trạch, Nam Trạch, Hoàn Lão, Nam trạch, phường Đồng Thuận, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, phường Đồng Hới, Cửa Việt, Cửa Tùng, Mỹ Thủy.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại 41 xã/phường: Bắc Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Phú Trạch, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Tuyên Sơn, A Dơi, Bố Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Nam Gianh, Phong Nha, Tuyên Lâm, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, phường Đồng Sơn, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn...

Những ngày tới, 4 tỉnh miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh minh hoạ: Thống Nhất)

Ngập lụt nghiêm trọng nguy cơ xảy ra ở 40 xã/phường: Ái Tử, Ba Lòng, phường Ba Đồn, Bắc Trạch, Bến Hải, phường Bắc Gianh, Cam Hồng, Cam Lộ, Cửa Việt, phường Đồng Hới, Đồng Lê, phường Đồng Sơn, phường Đồng Thuận, phường Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hiếu Giang, Kim Ngân, Lệ Ninh, Lệ Thủy, Mỹ Thủy, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, phường Nam Đông Hà, Ninh Châu, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Sen Ngư, Tân Gianh, Tân Mỹ, Triệu Bình, Triệu Cơ, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Vĩnh Định.

Tại TP Huế, gió bão mạnh có thể xảy ra ở 15 xã/phường: Phong Dinh, Phong Phú, Đan Điền, Phong Quảng, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô

Các xã/phường nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất gồm: A Lưới 1-5, Phong Điền, Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô, Bình Điền, Hương Thủy, Lộc An, Phú Lộc.

Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng ở gần 30 xã/phường: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường).

Tại TP Đà Nẵng, nguy cơ gió bão mạnh tại 22 phường/xã: phường Hải Châu, phường Hòa Cường, phường Thanh Khê, phường Sơn Trà, phường An Hải, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Ngũ Hành Sơn, phường Quảng Phú, Bàn Thạch, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, phường Hội An, phường Hội An Đông, phường Hội An Tây, Tân Hiệp, phường Tam Kỳ, phường Hương Trà.

31 xã/phường có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất: Hải Vân, Bến Giằng, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc, Đồng Dương, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Trà My, Trà Liên, Phú Ninh, Đức Phú, Núi Thành, Tam Mỹ, Trà Giáp, Nam Trà My, Trà My, Trà Tập, Trà Leng.

Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại 27 xã/phường: Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, phường Điện Bàn, phường Hội An Tây, phường Hội An Đông, phường An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn, phường Ngũ Hành Sơn, phường Cẩm Lệ, phường Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, phường Quảng Phú, Tam Xuân, phường Hương Trà, phường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nguy cơ gió bão mạnh ở 5 phường/xã thuộc phía Bắc tỉnh gồm Vạn Tưởng, Đông Sơn, Bình Sơn, Tịnh Khê, An Phú.

Lũ quét, sạt lở đất nguy cơ xảy ra tại 31 xã/phường, chủ yếu ở vùng núi Quảng Ngãi cũ, lhu vực huyện cũ Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long. Cụ thể các xã Ba Tơ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa, Đặng Thuỳ Trâm, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thuỷ, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Kon Plong, Măng Bút, Ngọc Linh, Xốp, Đắk Man, Đắk Blo, Măng Ri.

Nguy cơ ngập lụt tại xã Thiện Tín, Nghĩa Hành, Vệ Giang, Long Phụng, Đình Cương, phường Đức Phổ, Trà Câu, Bình Sơn, Bình Minh, Bình Chương, Bình Dương, Nghĩa Giang, Trường Giang, Tịnh Khê, Mỏ Cày, Long Phụng, Mộ Đức, Đình Cương, Nghĩa Hành, Sơn Linh, Sơn Hạ, Trường Sơn, Sơn Tây Hạ, Tư Nghĩa, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Trà Giang, phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ, phường Trương Quang Trọng, phường An Phú, phường Đông Sơn, xã Tịnh Khê, Nghĩa Phú, Ấn Tây.

Lũ trên nhiều sông sẽ vượt báo động 3

Ngoài ra, Cục Khí tượng thuỷ văn cho hay, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế) đang dao động ở trên mức báo động (BĐ)1, các sông khác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động.

Từ đêm 22-28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Tại Quảng Trị, đỉnh lũ trên sông sông Gianh, tại trạm Mai Hoá BĐ2-BĐ3; sông Kiến Giang, tại trạm Lệ Thuỷ trên BĐ3 1,5m; sông Hiếu, tại trạm Đông Hà BĐ2-BĐ3; sông Bến Hải, tại trạm Hiền Lương BĐ2-BĐ3; sông Thạch Hãn, tại trạm Thạch Hãn BĐ3.

Tại TP Huế, đỉnh lũ trên sông Bồ, tại trạm Phú Ốc trên BĐ3 từ 0,3-0,5m; sông Hương, tại Kim Long vượt BĐ3 là 0,2-0,3m.

Tại TP Đà Nẵng, đỉnh lũ trên sông Vu Gia, tại trạm Ái Nghĩa vượt BĐ3 từ 0,3-0,5m; sông Thu Bồn, tại trạm Câu Lâu trên BĐ3 từ 0,1-0,2m; sông Tam Kỳ, tại trạm Tam Kỳ trên BĐ3 0,2-0,4m.

Tại Quảng Ngãi, đỉnh lũ trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ, Trà Câu tại trạm Trà Câu vượt BĐ3 từ 0,3-0,5m; sông Vệ, tại trạm sông Vệ trên BĐ3 0,5m; sông Sê San, tại trạm Kon Tum BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi các tỉnh này.