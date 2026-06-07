Dự báo thời tiết 7/6: Hà Nội nắng nóng, oi bức, nhiệt độ cao nhất trên 37°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/6/2026

Ngày 7/6, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm trong không khí thấp, dao động 50-55%.

Trong đó, Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C, cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 8/6, nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp lại, còn xảy ra ở đồng bằng, cường độ nắng nóng cũng xu hướng giảm dần với nhiệt độ cao dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 7/6, Hà Nội oi bức, nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Trong hai ngày này, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Từ 9/6, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ.

Ngoài ra, trong ngày 7/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông ở một vài nơi. Chiều tối và tối, các khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/6/2026

Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 39°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.