Video: Loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 Hà Nội biến dạng, lệch khỏi vị trí ban đầu.
Tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long trực tiếp quản lý thực hiện. Công trình được bàn giao cho Sở Xây dựng Hà Nội tiếp nhận, quản lý và đưa vào khai thác từ tháng 3/2022.
Tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long có chiều dài hơn 5,3 km, trong đó phần cầu cạn chiếm hơn 4,8 km. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc với 4 làn xe lưu thông, mỗi làn rộng 3,75 m, bố trí thêm 2 làn dừng khẩn cấp, các dải an toàn và dải phân cách giữa. Tuyến đường được thiết kế để khai thác với tốc độ tối đa 100 km/h. Toàn bộ kết cấu cầu sử dụng 2.286 gối cầu.
Việc đưa vào khai thác đoạn Vành đai 3 trên cao từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long cùng dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng đã góp phần nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội, đồng thời tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với các tuyến giao thông hướng tâm và liên vùng.
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, qua công tác kiểm tra tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, cơ quan chức năng phát hiện một số gối cầu xuất hiện tình trạng dịch chuyển khỏi vị trí thiết kế. Kết quả rà soát xác định có 8 gối cầu bị trượt hoặc xoay lệch, tuy nhiên hiện tượng này hiện chưa ảnh hưởng đến khả năng khai thác và vận hành an toàn của công trình.
Trong quá trình kiểm tra, giám sát định kỳ tình trạng công trình, Công ty CP Công trình giao thông 2 Hà Nội - đơn vị quản lý và vận hành tuyến - đã phát hiện một số gối cầu tại các trụ P32, P44, P49 và P53 xuất hiện hiện tượng dịch chuyển, xô lệch so với vị trí thiết kế ban đầu.
Kết quả kiểm tra xác định tại trụ P32 có 3 gối cầu bị trượt hoàn toàn khỏi vị trí đá kê. Bên cạnh đó, 5 gối cầu tại các trụ P44, P49 và P53 cũng xuất hiện tình trạng trượt hoặc xoay lệch, làm giảm từ 30% đến 60% diện tích tiếp xúc so với vị trí thiết kế ban đầu.
Tại trụ cầu P53, cơ quan chức năng ghi nhận gối cầu bị xô lệch đáng kể, với mức độ dịch chuyển lớn so với vị trí thiết kế ban đầu.
Tại trụ P44 cũng xuất hiện tình trạng gối cầu tuột khỏi đá kê, tương tự hiện tượng ghi nhận tại một số vị trí khác trên tuyến.
Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công, hiện tượng xô lệch gối cầu chủ yếu xuất phát từ quá trình co giãn tự nhiên của dầm bê tông dự ứng lực dưới tác động của tải trọng giao thông và biến động nhiệt độ, cùng với việc bề mặt tiếp xúc giữa gối cầu và bản thép đệm tại một số vị trí chưa đồng đều, khiến gối cầu dịch chuyển dần khỏi vị trí thiết kế.
Để xử lý trước mắt, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội cho phép xây dựng phương án sửa chữa đối với các gối cầu bị xô lệch lớn tại các trụ P32, P44, P49 và P53, trong đó giải pháp dự kiến gồm kích nâng kết cấu dầm, đưa gối cầu về đúng vị trí thiết kế và bổ sung hệ thống khung chặn nhằm hạn chế hiện tượng trượt trong quá trình khai thác.
Về lâu dài, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp chống trượt tương tự mô hình đã triển khai trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch nhằm nâng cao độ ổn định trong khai thác. Đơn vị cũng kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long để phối hợp đánh giá toàn diện nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công và quản lý vận hành đối với các công trình cầu tương tự trong thời gian tới.