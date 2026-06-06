Loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 Hà Nội biến dạng, lệch khỏi vị trí ban đầu

Về lâu dài, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp chống trượt tương tự mô hình đã triển khai trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch nhằm nâng cao độ ổn định trong khai thác. Đơn vị cũng kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long để phối hợp đánh giá toàn diện nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công và quản lý vận hành đối với các công trình cầu tương tự trong thời gian tới.