Phát hiện thi thể nam giới trôi trên suối ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể nam giới nghi bị đuối nước trên suối Đại Lào, đoạn giáp ranh giữa phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Công an phường 3 Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của người dân về việc xuất hiện một chiếc xe máy và đôi dép trên bờ suối qua nhiều ngày tại khu vực cầu sắt bắc qua suối Đại Lào.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 triển khai tìm kiếm dọc theo suối Đại Lào theo hướng chảy ra sông Đại Bình.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân cách cầu sắt khoảng 2km, đoạn qua phường B’Lao.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.Đ.T (35 tuổi, trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin sáng 10/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền xã Đạ Huoai phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới chân đèo Chuối.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, một số người dân đi lại trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực đèo Chuối nên dừng lại kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm dưới vực sâu khoảng 4m cùng chiếc xe máy. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đạ Huoai có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Trần Trương Tr. (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), hiện là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM.

Theo thông tin từ gia đình, rạng sáng 8/3, nam sinh viên này một mình điều khiển xe máy từ Đà Lạt về TP.HCM trên Quốc lộ 20.

Trong quá trình di chuyển, khi đến khu vực chân đèo Bảo Lộc (xã Đạ Huoai 2), nam sinh viên vẫn chụp ảnh dọc đường gửi cho gia đình và bạn bè.

Khoảng 1 giờ sau, gia đình mất liên lạc với nam sinh viên nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ.