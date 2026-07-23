Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê-út

(VTC News) -

Theo thông cáo báo chí của Houthi, lực lượng này đã tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào 2 tàu chở dầu vi phạm lệnh phong tỏa, do lực lượng này áp đặt ở biển Đỏ. Một trong hai tàu có tên là ENCELIA và tàu còn lại là LAYLA. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

Lực lượng Houthi sử dụng máy bay không người lái cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để thực hiện cuộc tấn công. Lực lượng Houthi nhấn mạnh họ cũng thành công trong việc buộc khoảng 10 tàu phải quay trở lại.

Lực lượng Houthi thừa nhận tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê-út. (Ảnh: AP)

Trước đó không lâu, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông tin hỏa hoạn bùng phát trên tàu chở dầu sau khi bị bắn trúng cách thành phố Al Shaqiq, Ả Rập Xê-út khoảng 130 km về phía tây nam. Hiện tại, giới chức đang điều tra sự việc.

Thời gian qua, Ả Rập Xê-út cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới liên tục lên án việc Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa với cảng và vùng biển của Ả Rập Xê-út, xem hành động này là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa tự do hàng hải.

Thậm chí, Thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al Houthi cảnh báo lực lượng này sẽ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Ả Rập Xê-út nếu họ tham gia cuộc tập kích nhắm vào Yemen.

“Tất cả cơ sở dầu mỏ, công trình quan trọng của Ả Rập Xê-út đều là mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi nếu nước này tham gia vào cuộc tấn công toàn diện chống lại đất nước chúng tôi, tiến tới leo thang xung đột”, ông Abdul Malik al-Houthi nói.

Lực lượng Houthi kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nối giữa biển Ả Rập Xê-út và biển Đỏ. Đây là eo biển mà nhiều tàu hàng, tàu dầu đi qua kể từ khi eo biển Hormuz bị phong tỏa do cuộc xung đột tại Iran.

Hôm 20/7, Houthi tuyên bố "cấm vận hàng hải đối với kẻ thù Ả Rập Xê-út dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng". Động thái này nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê-úti "phong tỏa các cảng và sân bay" của Houthi cũng như không kích sân bay Sanaa ở Yemen tuần trước.