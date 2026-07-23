(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay 23/7 chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, khiến mưa dông có xu hướng gia tăng về cuối ngày.

Ban ngày, khu vực vẫn có nắng xen mây, tuy nhiên từ chiều tối đến tối, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số điểm có thể xảy ra mưa to cục bộ.

Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào cuối ngày. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp và ảnh hưởng đến giao thông.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Toàn khu vực Nam Bộ hôm nay có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi nhưng thời gian mưa không kéo dài.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35°C.

Nền nhiệt vẫn ở mức khá cao, kết hợp với độ ẩm lớn khiến không khí oi bức trong nhiều thời điểm. Tuy nhiên, mưa dông về chiều tối sẽ góp phần làm dịu bớt cái nóng sau một ngày nắng.

Đáng chú ý, từ chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên nhiều địa phương, trong đó cục bộ có nơi mưa to. Người dân sinh sống tại các đô thị cần đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ trên các tuyến đường thấp, đặc biệt khi mưa lớn trùng với giờ cao điểm.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 23/7: Chiều tối có mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 23/7

Tại TP.HCM, thời tiết có nhiều điểm tương đồng với toàn khu vực Nam Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-34°C.

Ban ngày, thành phố có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi nhưng nhìn chung vẫn có những khoảng thời gian nắng. Đến chiều tối và tối, khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác tăng lên, một số khu vực có thể ghi nhận mưa to cục bộ.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến một số tuyến đường thường xuyên ngập tại TP.HCM bị ùn ứ nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Người dân nên chủ động mang theo áo mưa, kiểm tra tình trạng giao thông và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật trong mưa dông

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông ở Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể gây thiệt hại đối với cây xanh, công trình tạm, hệ thống điện và ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Khi có dông, người dân không nên trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo. Đồng thời, cần hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, bởi nước dâng nhanh có thể che khuất ổ gà, hố ga hoặc gây nguy hiểm cho phương tiện.

Khuyến cáo người dân khu vực Nam Bộ

Để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh, người dân nên:

Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo và dự báo thời tiết.

Mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài vào buổi chiều và tối.

Hạn chế di chuyển trong thời điểm xảy ra mưa lớn kèm dông mạnh.

Kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà để giảm nguy cơ ngập úng.

Chằng chống mái tôn, biển hiệu và các vật dụng ngoài trời nhằm hạn chế thiệt hại do gió giật.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 23/7 cho thấy thời tiết thuận lợi vào ban ngày nhưng mưa dông sẽ gia tăng từ chiều tối. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án di chuyển phù hợp và đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.