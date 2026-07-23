(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 23/7 tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng tại nhiều địa phương. Đặc biệt, từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và khu vực phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhiệt độ tại nhiều địa phương miền Trung tiếp tục ở mức cao, kết hợp độ ẩm thấp vào ban ngày khiến cảm giác oi bức kéo dài. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, một số khu vực vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, góp phần làm dịu nền nhiệt nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo có nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C, một số nơi trên 29°C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, riêng khu vực phía Nam có nơi vượt 37°C.Thời tiết trong ngày có mây, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Ban ngày trời nắng, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3 hoạt động ở mức trung bình.

Người dân tại các địa phương cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11-16h để giảm nguy cơ say nắng, mất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 23/7: Nhiều nơi nắng nóng trên 38°C

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất khu vực phía Bắc phổ biến 35-37°C, có nơi vượt 38°C, trở thành vùng có nền nhiệt cao nhất trong ngày. Khu vực phía Nam duy trì mức 32-35°C, một số nơi vẫn xảy ra nắng nóng.

Thời tiết phía Bắc khu vực có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Nền nhiệt cao kéo dài khiến nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng ở các khu vực có thảm thực vật khô tăng cao. Người dân cần sử dụng điện an toàn và hạn chế đốt thực bì trong thời điểm nắng nóng.

Dự báo thời tiết Cao nguyên Trung Bộ hôm nay

Khác với khu vực ven biển miền Trung, Cao nguyên Trung Bộ có thời tiết mát mẻ hơn.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-23°C, trong khi nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Trong ngày, khu vực có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng vào chiều tối và tối, mưa rào và dông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Người dân cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trong các cơn dông. Những khu vực vùng núi, sườn dốc cũng cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cục bộ nếu mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn.

Khuyến cáo trước diễn biến thời tiết miền Trung hôm nay

Với diễn biến thời tiết hiện nay, người dân tại các tỉnh miền Trung nên chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi nền nhiệt tăng cao. Cần uống đủ nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm và sử dụng các biện pháp chống nắng khi làm việc ngoài trời.

Đối với những khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm, người dân nên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, gia cố nhà cửa, thu gọn các vật dụng dễ bị gió cuốn và hạn chế trú mưa dưới cây xanh hoặc gần cột điện nhằm phòng tránh rủi ro do lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 23/7 cho thấy nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo tại nhiều địa phương, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-38°C, có nơi trên 38°C. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ duy trì thời tiết dịu hơn nhưng xuất hiện mưa dông vào chiều tối, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và đi lại.