Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic hỗ trợ tiêu hóa, đề kháng khỏe

(VTC News) -

Trong đó, lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma (LC-Plasma) đang thu hút sự chú ý nhờ tính ổn định cao cùng khả năng hỗ trợ miễn dịch hiệu quả.

Ứng dụng công nghệ này, Nutricare cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã phát triển thành công Thực phẩm bổ sung Sữa chua lợi khuẩn Bioyo, mang đến giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ tiêu hóa khỏe và tăng cường đề kháng cho cả gia đình.

Công nghệ lợi khuẩn Postbiotic: Bước tiến khoa học mới

Cùng với sự phát triển của khoa học dinh dưỡng, nhiều thế hệ lợi khuẩn đã được nghiên cứu và ứng dụng nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường đề kháng. Lợi khuẩn LC-Plasma được xem là bước tiến mới trong khoa học dinh dưỡng với khả năng tác động trực tiếp lên hệ miễn dịch.

Được “kích hoạt sẵn” sau quá trình lên men, lợi khuẩn Postbiotic có độ ổn định cao, ít bị ảnh hưởng trong quá trình bảo quản hay khi đi qua môi trường axit của dạ dày, giúp duy trì hoạt tính sinh học khi vào cơ thể.

Lợi khuẩn Postbiotic LC-Plasma có khả năng kích hoạt tế bào miễn dịch pDCs - được ví như “tế bào thủ lĩnh” của hệ miễn dịch. Khi được kích hoạt, các tế bào này sẽ nhanh chóng phát tín hiệu giúp cơ thể nhận diện sớm virus và vi khuẩn, đồng thời thúc đẩy sản sinh Interferon type I - yếu tố quan trọng giúp tăng cường khả năng chống lại tác nhân gây bệnh.

Nhờ cơ chế này, hệ miễn dịch có thể phản ứng nhanh và hiệu quả hơn, góp phần hỗ trợ tăng cường đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

Việc tác động trực tiếp lên pDCs được cho là khó thực hiện với các chủng lợi khuẩn thông thường. Do đó, khả năng kích hoạt pDCs của lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và mở ra hướng tiếp cận mới trong việc ứng dụng lợi khuẩn hỗ trợ sức khỏe miễn dịch.

Hiện nay, hiệu quả của lợi khuẩn Posbiotic đã được ghi nhận qua hơn 38 nghiên cứu khoa học, trong đó có hơn 18 nghiên cứu lâm sàng trên người về hiệu quả và tính an toàn khi sử dụng.

TS.BS Yusuke Ushida – Giám đốc Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Dinh dưỡng Kirin Nhật Bản - chia sẻ về vai trò của lợi khuẩn Postbiotic trong dinh dưỡng trẻ nhỏ.

Nghiên cứu do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu Kirin (Nhật Bản) thực hiện trên 892 học sinh tiểu học tại Việt Nam đã ghi nhận việc bổ sung Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma giúp giảm các biểu hiện như sốt, tiêu chảy, đồng thời giảm số ngày nghỉ học liên quan đến các vấn đề hô hấp và tiêu hóa.

Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng

Nhận thấy tiềm năng của công nghệ lợi khuẩn Postbiotic trong hỗ trợ tăng cường đề kháng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, Nutricare đã hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu và phát triển thành công sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic - hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng.

Ứng dụng công nghệ lợi khuẩn tiên tiến, sữa chua uống Bioyo bổ sung 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma, kết hợp cùng chất xơ hòa tan (FOS, Inulin) giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và tăng cường đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

Sữa chua lợi khuẩn Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn, tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng.

Nhờ đặc tính ổn định của lợi khuẩn Postbiotic, sản phẩm có thể bảo quản ở cả nhiệt độ thường và nhiệt độ mát mà không ảnh hưởng đến chất lượng lợi khuẩn.

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn không sử dụng chất bảo quản, thời hạn sử dụng lên tới 10 tháng, thuận tiện cho trẻ mang theo khi đi học, đi chơi. Sản phẩm có hương vị chua ngọt dịu nhẹ, dễ uống và ngon hơn khi dùng lạnh, phù hợp với khẩu vị của nhiều trẻ nhỏ.

Tiến sĩ David Clark – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ - chia sẻ về sản phẩm Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn.

Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) kỳ vọng Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn sẽ là giải pháp dinh dưỡng hiện đại nhằm hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng. Đồng thời, nhờ đặc tính ổn định của Postbiotic, sản phẩm cũng mang lại sự thuận tiện hơn trong bảo quản và sử dụng hàng ngày, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của các gia đình hiện đại

* Hàm lượng 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma tối thiểu trong 4 hộp 110 ml.