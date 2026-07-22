1 Đô la Mỹ hôm nay 22/7/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam?

(VTC News) -

Đô la Mỹ (mã giao dịch quốc tế: USD, ký hiệu $) là đơn vị tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve - FED) phát hành. USD được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch tài chính, thương mại quốc tế và nhiều quốc gia lựa chọn làm đồng tiền dự trữ ngoại hối.

Đồng USD được phát hành dưới hai hình thức gồm tiền giấy và tiền xu. Các mệnh giá tiền giấy đang lưu hành gồm 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Trong khi đó, tiền xu có các mệnh giá từ 1 cent đến 1 USD, chủ yếu được sử dụng cho các khoản thanh toán có giá trị nhỏ trong đời sống hàng ngày.

1 Đô la Mỹ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt?

Sáng 22/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.260 đồng, giữ nguyên so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.997 - 26.523 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV cùng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.

Đồng đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 22/7/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.110 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.140 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.520 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 22/7/2026 tại BIDV:

1 USD = 26.140 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.140 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.520 VND (bán)

Như vậy, 1 USD hôm nay 22/7/2026 tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 22/7/2026:

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 12h ngày 22/7/2026 (đơn vị: VND)

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank USD 26.110 26.140 26.520 - BIDV USD 26.140 26.140 26.520 - USD(1-2-5) 25.095 - - - USD(10-20) 25.095 - - - Agribank USD 26.110 26.130 26.510 - SHB USD cash (Loại<50USD) 26.000 - 26.523 - USD cash (Loại>=50USD) 26.180 - 26.523 - USD (Transfer) - 26.150 26.523 - OCB USD (100,50) 26.153 26.203 26.253 26.253 USD (20,10,5) 26.153 26.203 26.253 26.253 USD (1) 23.997 26.203 26.253 26.253 HDBank USD(50,100) 26.110 26.140 26.500 26.500 USD(10,20) 26.110 26.140 26.500 26.500 USD(1,5) 26.110 26.140 26.500 26.500 VPBank USD - 26.153 - 26.496 USD-1-2-5-10-20 26.153 - 26.506 - USD-50-100 26.153 - 26.506 - MB USD (USD 50-100) 26.128 26.143 26.523 26.523 USD (USD 5 - 20) 26.107 - - - USD (Dưới 5 USD) 26.087 - - - LPBank USD ≥ 50 26.090 26.120 26.510 26.510 USD <50 26.085 - - - Sacombank USD 26.155 26.155 26.515 26.515 MSB USD 26.120 26.150 26.520 26.520 NCB USD (lớn) 25.780,00 26.030,00 26.523,00 26.523,00 USD (vừa) 25.770,00 26.030,00 26.523,00 26.523,00 USD (nhỏ) 25.760,00 26.030,00 26.523,00 26.523,00 Eximbank USD (50-100) 26.120 26.150 26.523 26.500 USD (5-20) 25.970 26.150 26.523 26.500 USD (1-2) 24.643 26.150 26.523 26.500 VIB USD 26.180,00 26.190,00 26.523,00 26.523,00 SeaBank USD (50 & 100) 26.140,00 26.140,00 26.520,00 26.520,00 USD (5, 10, 20) 26.120,00 26.140,00 26.520,00 26.520,00 USD <5 26.050,00 26.140,00 26.520,00 26.520,00 TPBank USD 26.082 26.140 26.520 26.520 PVComBank USD (50 & 100) 26.080 26.110 26.510 26.510 USD (5, 10, 20) 26.070 USD (1 & 2) 26.070

Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.