LĐBĐ Argentina bác tin chủ tịch Claudio Tapia bị bắt ở sân bay Mỹ

(VTC News) -

Theo Reuters, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) ngày 22/7 khẳng định thông tin cho rằng Chủ tịch Claudio Tapia hoặc Thủ quỹ Pablo Toviggino bị tòa án Mỹ yêu cầu cung cấp bằng chứng là "hoàn toàn không đúng sự thật". Tuy nhiên, AFA cũng thừa nhận rằng một bên thứ ba đã được triệu tập để hầu tòa trước đại bồi thẩm đoàn của Mỹ và có thể cung cấp bằng chứng liên quan đến nhiều cá nhân, trong đó có các quan chức của tổ chức này.

Truyền thông địa phương trước đó đưa tin các đặc vụ FBI đã giữ ông Tapia và ông Toviggino tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York, ngay trước khi họ lên chuyến bay thuê bao chở đội tuyển Argentina rời Mỹ sau trận chung kết World Cup, đồng thời yêu cầu ông Tapia giao nộp các thiết bị điện tử.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia. (Ảnh: Reuters)

Trang tin Infobae cho biết giới chức Mỹ đang điều tra các hợp đồng thương mại có liên quan đến AFA với tổng giá trị hơn 300 triệu USD, trong bối cảnh bóng đá Argentina đang chịu sự giám sát chặt chẽ về vấn đề tài chính sau các cuộc khám xét hồi tháng 12 trong một cuộc điều tra về rửa tiền.

Theo lời kể của một nhân chứng tại sân bay, khi đội tuyển Argentina chuẩn bị lên máy bay, các đặc vụ liên bang đã thẩm vấn ông Tapia và ông Toviggino trong khoảng 30 phút trên một chiếc xe buýt đỗ ngay trên đường băng.

AFA không tiết lộ danh tính của bên thứ ba được tòa án Mỹ triệu tập, nhưng nhấn mạnh rằng giới chức Mỹ không nhắm đến ông Tapia hay ông Toviggino.

"Hoàn toàn sai sự thật khi cho rằng Chủ tịch Claudio Tapia hoặc ông Pablo Toviggino đã được hệ thống tư pháp Mỹ triệu tập để làm chứng. Cũng sai sự thật khi nói rằng điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác của họ đã bị thu giữ", AFA nêu trong một tuyên bố.

Thông cáo cũng khẳng định: "Văn bản được đề cập không áp dụng bất kỳ biện pháp cá nhân nào đối với Chủ tịch AFA hoặc Thủ quỹ của tổ chức; không yêu cầu họ phải có mặt; không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ tố tụng nào đối với họ; cũng không ghi nhận việc thu giữ hay tịch thu bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của họ".