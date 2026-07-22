(VTC News) -

Câu đố hôm nay có nội dung sau: "Cái gì có thể nói chuyện mà không cần miệng, nghe mà không cần tai?"

Mới nghe qua, câu hỏi tưởng chừng như vô lý và mâu thuẫn. Trong đời sống tự nhiên, hành vi "nói" và "nghe" luôn gắn liền với các cơ quan sinh học cố định của con người hay động vật. Thế nhưng, ẩn sau cách chơi chữ tinh tế ấy lại là hiện tượng, hoặc một vật dụng vô cùng quen thuộc mà chúng ta có thể chạm mặt hoặc chứng kiến hằng ngày.

Chính sự đối lập giữa khái niệm cơ bản và thực tế ẩn giấu tạo nên sức hút kỳ lạ, khơi gợi tò mò cho bất kỳ ai vô tình đọc được. Bạn đã có câu trả lời cho riêng mình chưa, hay vẫn đang đắn đo tìm kiếm lời giải thích hợp lý nhất?

Cái gì có thể nói chuyện mà không cần miệng, nghe mà không cần tai? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.