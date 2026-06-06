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Vàng lao dốc 6 phiên liên tiếp, các 'ông lớn' vẫn dự báo lên 6.000 USD/ounce
(VTC News) -
Giá vàng lao dốc thẳng đứng, vàng miếng SJC thủng mốc 150 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới cũng đánh mất mốc 4400 USD/ounce.
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